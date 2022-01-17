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Vanspor FK, Sabri Can ile anlaştı

Vanspor FK, Sabri Can ile anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Vanspor Futbol Kulübü, Bolu Spor'un kalecisi Sabri Can ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

BOLU (İHA) - Vanspor Futbol Kulübü, Bolu Spor'un kalecisi Sabri Can ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vanspor FK, son olarak 1. Lig takımlarından Bolu Spor'un kalecisi Sabri Can ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreni Kulüp Başkanı Mehmet Avcı'nın katılımıyla gerçekleşti. - VAN

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Futbol Federasyonu, Futbol, Bolu, Spor, Haber

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