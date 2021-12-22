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Vanspor FK, Niğde Anadolu FK maçına kenetlendi

Vanspor FK, Niğde Anadolu FK maçına kenetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Silahtaroğlu Vanspor FK Teknik Direktörü Turgay Karatekin, İnegölspor maçını güzel bir şekilde bitirip o maçı unuttuklarını ifade ederek, "Niğde Anadolu FK'den alacağımız puanların hesabını yapıyoruz" dedi.

NİĞDE (İHA) - Silahtaroğlu Vanspor FK Teknik Direktörü Turgay Karatekin, İnegölspor maçını güzel bir şekilde bitirip o maçı unuttuklarını ifade ederek, "Niğde Anadolu FK'den alacağımız puanların hesabını yapıyoruz" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor FK, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Niğde Anadolu FK maçı çalışmalarını tesislerinde sürdürüyor. Basın mensupları ile bir araya gelen teknik direktör Turgay Karatekin, geçen hafta aldıkları 3 puan ve önümüzdeki hafta oynanacak olan maçla ilgili açıklama yaptı. İnegölspor maçını güzel bir şekilde bitirip artık o maçı unuttuklarını ifade eden Karatekin, "Niğde Anadolu FK maçı için hazırlıklarımıza başladık. Bu saatten sonra Niğde Anadolu FK maçını düşünüyoruz ve deplasmandan alacağımız puanların hesabını yapıyoruz. Futbolcularımızı bu yönde hazırlamaya gayret ediyoruz. Bu arada Emrah Tacir'in hastalığı var onu antrenmana çıkarmadık. Oktay'ın da bileğinde bir problem var onu da bugün antrenmana çıkarmadık dinlendirip tedavisini yapıyoruz. Yakup fitnessa giriyor zaten onun da sakatlığı vardı maalesef ondan da faydalanamayacağız. İlyas'ında sakatlığı vardı oda şu an da kontrollü antrenmana başlıyor. Bu saate kadar eksik olan oyuncularımız bunlar. Dolayısı ile Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarını bu şekilde sürdürüyoruz" dedi. - VAN

Vanspor FK, Niğde Anadolu FK maçına kenetlendi

Vanspor FK, Niğde Anadolu FK maçına kenetlendi

Vanspor FK, Niğde Anadolu FK maçına kenetlendi

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