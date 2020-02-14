Vanspor FK-Ergene Velimeşespor maçı ertelendi

14.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:46

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yarın oynanması planlanan Vanspor FK-Ergene Velimeşespor müsabakası olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.



TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Vanspor FK, Van Atatürk Stadı'nda yarın Ergene Velimeşespor ile karşılaşacaktı. Ancak kentte günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu, mücadeleyi ileri bir tarihe erteledi. - VAN

Kaynak: İHA