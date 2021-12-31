Vanspor, Barış Sağır ile anlaştı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vanspor, Barış Sağır ile anlaştı

Vanspor, Barış Sağır ile anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Vanspor Futbol Kulübü, Sivas Belediye Spor forması giyen önlibero oyuncusu Barış Sağır ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Vanspor Futbol Kulübü, Sivas Belediye Spor forması giyen önlibero oyuncusu Barış Sağır ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vanspor, son olarak Sivas Belediye Spor forması giyen önlibero oyuncusu Barış Sağır ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. - VAN

Vanspor, Barış Sağır ile anlaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title