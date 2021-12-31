Vanspor, Barış Sağır ile anlaştı

SİVAS (İHA) - Vanspor Futbol Kulübü, Sivas Belediye Spor forması giyen önlibero oyuncusu Barış Sağır ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vanspor, son olarak Sivas Belediye Spor forması giyen önlibero oyuncusu Barış Sağır ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. - VAN

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