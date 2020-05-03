Vanlıların yüzde 70'i, salgında Türkiye'yi başarılı buldu

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin, koronavirüs pandemisinin Van'ı nasıl etkilediğine ilişkin anket çalışması başlattı.

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin, koronavirüs pandemisinin Van'ı nasıl etkilediğine ilişkin anket çalışması başlattı. Anket çalışması devam ederken, ilk çıkan sonuçları açıklayan Doç. Dr. Parin, şu ana kadar 2 bin 200 kişinin ankete katıldığını belirtti. Parin, "Bu süreçte kadınların yükünün arttığını gördük. Ayrıca ankete katılanların yüzde 70'inin de Türkiye'deki salgınla mücadeleyi, Avrupa ve Amerika ile kıyasla daha başarılı bulduğu ortaya çıktı" dedi.

Tüm dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de görülen koronavirüs pandemisinin Van'ı nasıl etkilediğine ilişkin Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin tarafından anket çalışması başlatıldı. Doç. Dr. Parin, temel amaçlarının sosyoekonomik düzeyi düşük olan, aynı zamanda politik kimliği farklılık gösteren Van'da koronavirüsün nasıl algılandığı, şehrin reflekslerinin nasıl olduğu, insanların ne tür tepkiler gösterdikleri, gerek sokağa çıkma yasakları gerekse ekonomiyi nasıl etkilediği noktasında bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Sanal ortamda yapılan ankette 60 soru yer aldı. Şu ana kadar 2 bin 200 kişinin cevapladığı anket, devam ediyor.

Anketin ilk sonuçlarını paylaşan Doç. Dr. Parin, "İlk sonuçlar elimize ulaştı. Ana hatlarıyla söylemek gerekirse Van'daki insanların büyük bir kısmı salgını hastalık boyutundan ziyade ekonomiye yansımaları, kendi hayat biçimlerini gündelik hayatlarını nasıl etkilediği konusunda tartışmaya başlamış durumda. Bu önemli, bunu tartışmak lazım. Şehir açısından bunun ekonomik anlamda yarattığı daralmayı tartışmak lazım" diye konuştu. TÜRKİYE, SALGINDA BAŞARILI BULUNDUYöneltilen sorular arasında 'Türkiye'deki salgınla mücadeleyi Avrupa'yla kıyasladığınızda Türkiye'yi nerde görüyorsunuz?' sorusu da yer aldı. Doç. Dr. Parin, ankete katılanların çoğunun Türkiye'nin salgınla mücadelesini başarılı bulduklarını belirterek, bu sorunun yüzde 70'e yakınının aslında Türkiye'nin, Avrupa veya Amerika ile kıyaslandığında salgınla mücadelede çok daha başarılı bir politika yürüttüğünü ortaya koyduğunu söyledi. 'KADININ YÜKÜ ARTTI'Ankette yöneltilen sorular arasında, gündelik hayattan virüsün ekonomide yaratacağı daralmalara, eğitimden dini inanca kadar birçok soru bulunuyor. Doç. Dr. Parin, bu süreçte kadının yükünün arttığını belirterek, "Ev içi rollere ilişkin olarak gerginliklerin arttığını, aile için tartışmaların oluşmaya başladığını ya da aile içi şiddetin biraz daha gün yüzüne çıkmaya başladığını görüyoruz. Kadınların yükünün özellikle çok arttığını yani geleneksel bir toplumda kadının yükünün çok arttığına tanıklık ediyoruz. Ana hatlarıyla şehir aslında Türkiye'den çok da farklı olmayan birtakım tepkiler ortaya koyuyor. Sonuçlar tam olarak netleşince şehrin bu anlamdaki fotoğrafını daha net görmeye başlayacağız" dedi.'VERİLER ÖNEMLİ, İLGİLİ BİRİMLERLE PAYLAŞACAĞIZ'Doç. Dr. Parin, eğitim ile ilgili soruların yöneltildiği ankette, özellikle uzaktan eğitimin hem öğrenciler hem de aileleri açısından verimli geçmediğine ilişkin birtakım ipuçlarının olduğunu söyledi. Parin, "300 bine yakın öğrencimiz var. Uzaktan eğitim anlamında bu gençler eğitimlerini sürdürüyorlar. Fakat nasıl geçti bu uzaktan eğitim meselesi? Buna yönelik elimizde birtakım veriler olacak. Bunu üniversite ile Milli Eğitim Müdürlükleri ile paylaşacağız. Bu anlamda ortaya çıkan sorunların çözümü konusunda politika geliştirmek anlamında bu veriler önemli. İkincisi ekonomik anlamda daralmaya ilişkin nesnel net verilerimiz olacak. Bunu da yine şehrin ekonomik anlamdaki aktörleri ile paylaşarak bu daralmayı nasıl minimize edebiliriz, nasıl çözüm üretebiliriz? Bu anlamda ortaya çıkan verileri ilgili birimlerle tartışarak sorunun çözümü için politika üretmek anlamında ilgili birimlerle paylaşacağız" diye konuştu. Türkiye genelinde benzer anketin yapıldığını ve 5 bin kişiyle sonuçlandığını anlatan Doç. Dr. Parin, Van özelinde başlattıkları bu anket çalışmasına şimdiye kadar 2 bin 200 kişinin katıldığını ve bunun çok iyi bir örneklem olduğunun söyledi. Her şehrin salgına farklı refleksler gösterdiğini anlatan Parin, "Aslında her şehrin bir sağlık tanımı da var. Mesela bizim gibi geleneksel taşra şehirlerinde yorgan döşek düştüğünüzde hastanız fakat gelişmiş bir şehirde bedeninizde bir anormallik hissettiğinizde hastasınız. Bu yönüyle bakıldığında Van şehir merkezindeki yoğunluğu insanların bu sağlık algısına bağlamak mümkün. Yani görüyor, yürüyor o zaman bir şey yok diyor. Oysa ki ortada çok büyük bir tehdit var. Şehir nüfusu sağlığı bu şekilde algılıyor. Dolayısıyla sokağa çıkma yasağından sonra sanki iki Van şehir merkezine akmış gibi görüntülerle karşılaşıyoruz. Yani insanlar somut anlamda bir hastalık belirtisi ile karılaşmamışlar ve bize bir şey olmaz anlayışıyla hareket ediyorlar" dedi.

Kaynak: DHA