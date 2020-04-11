Vanlılar yasağa uydu, sokaklar boş kaldı
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Van

Vanlılar yasağa uydu, sokaklar boş kaldı

Vanlılar yasağa uydu, sokaklar boş kaldı İçişleri Bakanlığı tarafından 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Van adeta hayalet şehre döndü.

11.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:47
Vanlılar yasağa uydu, sokaklar boş kaldı

Vanlılar yasağa uydu, sokaklar boş kaldı

VAN - İçişleri Bakanlığı tarafından 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Van adeta hayalet şehre döndü.

Yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Van'daki en işlek cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye'de de olağanüstü tedbirlerin alınmasına neden oldu. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Van'da gece saatlerinde market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştururken, gün içerisinde ise sokak ve caddeler tamamen boş kaldı. Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, kentin birçok noktasında önlem alırken, izinli geçişler dışında gelen her vatandaş geri çevrildi.

Yasak süresince fırın, eczane ve akaryakıt istasyonları açıkken, diğer tüm kepenklerin kapandığı görüldü.

Kaynak: İHA

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