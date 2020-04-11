Vanlılar, sokağa çıkma yasağına dakikalar kala marketlere akın etti Vanlılar, sokağa çıkma yasağına dakikalar kala marketlere akın ettiKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştıran sokağa çıkma yasağını duyan Vanlılar, yasağa dakikalar kala fırın, manav ve marketlere akın etti.

Vanlılar, sokağa çıkma yasağına dakikalar kala marketlere akın etti

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştıran sokağa çıkma yasağını duyan Vanlılar, yasağa dakikalar kala fırın, manav ve marketlere akın etti. Yasakla birlikte kent merkezindeki caddeler sessizliğe büründü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Vanlılar, market, manav ve fırınlara akın etti. Alışverişe telaşıyla manava gelenleri, polis otosundan yapılan "Değerli vatandaşlar, kendi sağlığınız için sosyal mesafeye dikkat edin. Bu geceden itibaren sokağa çıkma yasağı var." anonsları yapıldı. Sokağa çıkma yasağını son dikakalarda öğrenen bazı vatandaşlar ise market ve manavlara koşarak alışveriş yapması dikkat çekti.

Vanlı vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının saatler öncesinde verilmesi gerektiğini belirterek,"Bizler biraz geç öğrendik. Sokağa çıkma yasağını duyanlar, market ve manavlara gelerek alışveriş yaptı." diye konuştular

YASAK ÖNCESİ ERCİŞ'TE MARKET VE FIRINLARDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan vatandaşlar ise, ihtiyaçlarını almak için market ve fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri, vatandaşların sosyal mesafeye dikkat edilmesi için sık sık anonslar yaptı.

Kaynak: DHA