Vanlılar kısıtlamalara uyuyor
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Vanlılar kısıtlamalara uyuyor

19.12.2020 18:04 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:13

Vanlılar kısıtlamalara uyuyor Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların çoğunlukla uyduğu görüldü.

Vanlılar kısıtlamalara uyuyor

VAN - Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların çoğunlukla uyduğu görüldü.

Korona virüs salgınında vakaların yeniden artış göstermesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yeni tedbirler uygulamaya konuldu. Bu kapsamda korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde getirilen ve Pazartesi saat 05.00'e kadar 56 saat kesintisiz devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında dün akşam 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar, kısıtlamadan muaf olanlara ve belediye çalışanlarına kaldı. Vatandaşlar dün akşamdan bu yana evlerine kapanırken, kısıtlamada kentin en işlek meydan ve caddeleri ise sessizliğe büründü. Özellikle insan sirkülasyonunun yoğun olduğu Cumhuriyet ve Maraş caddeleri ile Beşyol Meydanı'nda ise kısıtlamadan muaf tutulan belediye personelleri dışında kimsenin olmadığı gözlendi. Cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri ise araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Vanlılar kısıtlamalara uyuyor
Vanlılar kısıtlamalara uyuyor
Vanlılar kısıtlamalara uyuyor
Vanlılar kısıtlamalara uyuyor
Vanlılar kısıtlamalara uyuyor
Vanlılar kısıtlamalara uyuyor
Vanlılar kısıtlamalara uyuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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