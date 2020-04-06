Vanlılar 'evde kal' çağrısına aldırış etmedi
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Vanlılar 'evde kal' çağrısına aldırış etmedi

Vanlılar 'evde kal' çağrısına aldırış etmedi Van halkı, korona virüs salgını dolayısıyla yapılan 'evde kal' çağrılarına aldırış etmeden kentin en işlek caddelerinde yoğunluk oluşturdu.

06.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:28

Vanlılar 'evde kal' çağrısına aldırış etmedi

VAN - Van halkı, korona virüs salgını dolayısıyla yapılan 'evde kal' çağrılarına aldırış etmeden kentin en işlek caddelerinde yoğunluk oluşturdu.

Van'da kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet, Maraş ve İskele caddeleri yine en yoğun günlerinden birini yaşadı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye'de de olağanüstü tedbirlerin alınmasına neden oluyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde çok az sayıda vatandaş sokağa çıkabiliyor. Ancak yapılan çağrılara rağmen Van halkı caddelerde yoğunluk oluşturdu.

Cumhuriyet Caddesi'nde insan seli

Yoğun caddelerde sosyal mesafeye dikkat edilmesi noktasında çok sayıda polis ekibi görev alıyor. Ekipler, sosyal mesafe kuralına uymayarak yan yana yürüyen vatandaşları ikaz ediyor. Korona virüsü dolayısıyla kentin ara sokakları sessizliğe bürünürken, özellikle en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde adeta insan seli yaşanıyor.

Konuya ilişkin konuşan esnaf, Vanlıların korona virüsü salgınını ciddiye almadığını belirtti. Vatandaşa hizmet amacıyla iş yerlerini ara ara açtıklarını ifade eden esnaf, salgını yenmek için herkesin 'evde kal' çağrılarına uyması gerektiğini kaydetti.

Vanlılar 'evde kal' çağrısına aldırış etmedi

Kaynak: İHA

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Vanlılar 'evde kal' çağrısına aldırış etmedi
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