Vanlılar, dezenfeksiyon kabinlerine yoğun ilgi gösteriyor
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Kazım Karabekir, İpekyolu, Van, Güncel

Vanlılar, dezenfeksiyon kabinlerine yoğun ilgi gösteriyor

Vanlılar, dezenfeksiyon kabinlerine yoğun ilgi gösteriyorVAN'ın İpekyolu Belediyesi tarafından 3 ayrı noktaya konulan dezenfeksiyon kabinleri yoğun ilgi görüyor.

09.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:12
Vanlılar, dezenfeksiyon kabinlerine yoğun ilgi gösteriyor

Vanlılar, dezenfeksiyon kabinlerine yoğun ilgi gösteriyor

VAN'ın İpekyolu Belediyesi tarafından 3 ayrı noktaya konulan dezenfeksiyon kabinleri yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına göre kabinden geçiyor.

İpekyolu Belediyesi, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, kişinin üzerindeki kıyafetleri ile ayakkabılarını yüksek basınçla ıslatmadan dezenfeksiyonunu sağlayan 3 kabini, Beşyol, Kazım Karabekir ve Cumhuriyet caddelerine yerleştirdi. Dezenfeksiyon kabinlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Polisin yönlendirmesiyle vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyararak tek tek dezenfeksiyon kabinlerinden geçiyor. Bazı vatandaşların, kabinlerinde dakikalarca kalması ise dikkat çekti.Kabinlerin konulmasından memnun olanlar, belediye yetkililerine teşekkür edip, evlerinin ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıktıklarını, herkesin evde kalmaya özen göstermesi gerektiğini söyledi. İNSAN YOĞUNLUĞU AZALDI

Bu arada, özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanması sonrası kent merkezinde insan yoğunluğunun azaldığı görüldü. Polis ekipleri, ihtiyaçları için dışarı çıkanlara evlerinde kalmaları yönünde sürekli uyarılarda bulunup, maske takmaları konusunda da bilgilendiriyor.

Kaynak: DHA

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