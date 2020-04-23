Vanlılar balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı okudu
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23 Nisan, Haber

Vanlılar balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı okudu

Vanlılar balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı okudu Van'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl kutlamaları korona virüs tedbirleri kapsamında balkon ve pencerelerde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla kutlandı.

23.04.2020 22:27 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:30
Vanlılar balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı okudu

Vanlılar balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı okudu

VAN - Van'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl kutlamaları korona virüs tedbirleri kapsamında balkon ve pencerelerde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla kutlandı.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs önlemleri nedeniyle bu yıl 23 Nisan etkinlikleri evlerde kutlandı. Van'da da 23 Nisan programı saat 21.00 sıralarında balkonlar ve pencerelerde İstiklal Marşı okunmasıyla kutlandı. Program Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın katılımıyla İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi Gölbaşı Sokak'ta kutlandı.

Programda bir konuşma yapan Vali Bilmez, dünyada çocuklara bayram armağan eden tek ulusun Türkiye olduğunu belirtti. Vali Bilmez, "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetine başladığı bir gün, Cumhuriyetimizin temelinin atıldığı bir gün ve ülkemizin koruyucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bir gündür. Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek ulus bizleriz. Onun için tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım. Bugün aynı zamanda Ramazan-ı Şerif ayına başlıyoruz. İlk sahura uyanacağız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim bizi bu salgından bir an önce kurtarsın. İnşallah uzaklardan el sallayan değil, parklarda, mesire alanlarında ve çarşıda birlikte dolaşacağımız o günler de yakındır" dedi.

Hayatın eve sığdığını dile getiren Vali Bilmez, salgın süresince herkesin evinde kalması gerektiğini kaydetti. Vali Bilmez ve beraberindekiler İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından alandan ayrıldı. Etkinlik müzik programıyla devam etti.

Vanlılar balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı okudu

Kaynak: İHA

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