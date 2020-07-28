Vanlı yamaç paraşütü kursiyerleri, ilk uçuşunu yaptı
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Vanlı yamaç paraşütü kursiyerleri, ilk uçuşunu yaptı

Vanlı yamaç paraşütü kursiyerleri, ilk uçuşunu yaptıVAN'da, Türk Hava Kurumu (FAI) onaylı yamaç paraşütü başlangıç kursunu tamamlayan 14 kursiyer ilk uçuşlarını gerçekleştirdi.

28.07.2020 09:36 | Son Güncelleme: 28.07.2020 09:48

Vanlı yamaç paraşütü kursiyerleri, ilk uçuşunu yaptı

VAN'da, Türk Hava Kurumu (FAI) onaylı yamaç paraşütü başlangıç kursunu tamamlayan 14 kursiyer ilk uçuşlarını gerçekleştirdi.

Türk Hava Kurumu Van Şube Başkanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce Van'da başlatılan ve 14 kursiyerin katıldığı Türk Hava Kurumu (FAI) onaylı yamaç paraşütü başlangıç kursu sona erdi. Kurslarda teorik eğitimlerini tamamlayan 14 paraşütçü, eğitmen gözetiminde ilk uçuşlarını yaparak, keyifli anlar yaşadı. Eğitmenler Ömer Turgut, Egemen Fidan ve İlhan Gezgen gözetiminde Edremit ilçesine bağlı Kurubaş mevkisinde yamaç paraşütü uçuşlarını yapan paraşütçüler, Van Gölü manzarasının da tadını çıkardı.

VAN GÖLÜ MANZARASI İLE UÇTULAR

Van'ın yamaçparaşütü uçuşu için uygun bir yer olduğunu söyleyen, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü Antrenörü Ömer Turgut, "Van'da yamaçparaşüt başlangıç eğitimleri veriyoruz. Bugün de 14 kursiyer gökyüzü ile ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Hem eğitimlerimiz, hem de uçuşlarımız son derece başarılı geçti. Van gerçekten uçuş için güzel bir bölge. Deniz manzarasıyla uçulan karasal bir bölge. Bu çok güzel bir avantaj. Ege, Akdeniz veya Karadeniz'de değiliz ama önümüzde bir deniz ile uçuyoruz. İnanılmaz bir manzara ile uçuşları gerçekleştiriyoruz" dedi.

İLK KEZ UÇMANIN HEYECANINI YAŞADILAR

İlk kez gökyüzü ile buluşmanın heyecanını yaşayan paraşütçüler ise çok heyecanlı olduklarını söyledi. Yamaçparaşütünün uzun zamandır yapmak istediği bir spor olduğunu belirten Hacer Şap, "Kursun başladığını duyunca ailece kursa yazıldık. Teorik eğitimlerimizi tamamladıktan sonra bugün ilk uçuşlarımızı gerçekleştirdik. Gerçekten çok heyecan verici. Uzun zamandır yaşayamadığım duygular yaşıyorum. Hem gökyüzüne hem de Van Gölü'ne yakın hissetmek çok ayrı bir duygu. Yukarıdan her şey çok daha güzel" diye konuştu.

Vanlı yamaç paraşütü kursiyerleri, ilk uçuşunu yaptı

Kaynak: DHA

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