Vanlı Topçu Er, Tezkeresini Alacağı Gün Şehit Düştü (4)

"ŞEHİT YAKINLARI BÜTÜN MİLLETİMİZE ORTAK EMANETTİR"



Başbakan Yardımcısı Fikri Işın, Irak'ın Kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Tankçı Er Suat Surki'nin İpekyolu ilçesinde bulunan Bediüzzaman taziye evine giderek aileye başsağlığı diledi.



Şehidin yakınları ile görüşen Başbakan Yardımcısı Işık, şehit eri ebediyete uğrarken, onları yalnız bırakmayan yakınları ve komşularının aynı acıyı yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:



"Rabbim şehidimize rahmet eylesin. Başta anne ve babası olmak üzere, her bir yakınına da Allah sabır nasip eylesin. Bu topraklarımız kolay vatan olmadı. Hala bu topraklar üzerinde birlik, beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde, huzur ve barış içerisinde yaşayanlar olarak bedel ödediğimiz topraklar. Bugün yine bir şehidimizi ebediyete uğurladık. Bizim inancımızda şehitlik mertebesi peygamberlik mertebesinden sonraki en ali, en yüce mertebedir. Rabbiml şedidimize rahmet eylesin. Ancak şunu da bilmemiz lazım ki, bu şehitler, bu topraklara, bu milletin sahibi olduğu değerlerin olduğu müritlerdir. Şehitler ve şehit yakınları bütün milletimize ortak emanettir. Biz bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Şehitlerimizin yakınlarını, bugüne kadar yalnız bırakmadık, bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız. Onların her emri bizim başımızın üzerinedir. Burada başta Valimiz olmak üzere, komutanımız ve diğer bütün arkadaşlarımız her zaman şehidimizin yanında olacaklar. Hiçbir zaman şehit ailelerimiz kendilerini yalnız hissetmeyecek. Bu noktada devlet bütün imkanlarını seferber ediyor ve bundan sonra da etmeye devam edecek. Elbette acımız büyük. Elbette ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu açıdan da tekrar şehit annemize, şehit babamıza, şehidimizin kardeşlerine ve şehidimizin tüm yakınlarına rabbimden sabır niyaz ediyorum. Sizler de şehidimizin bu acı gününde, şehidimizin şahadetinde, ailenin de bu acı gününde onları yalnız bırakmadınız. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun."



Taziyede, Başbakan Yardımcısı Işık ve diğer tüm konuklara yemek ikram edildi.