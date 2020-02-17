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Vanlı sporcular Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı

Erzurum'da düzenlenen voleybol grup yarışmalarına katılan Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erkek Voleybol Takımı, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

17.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:20
Vanlı sporcular Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı

Erzurum'da düzenlenen voleybol grup yarışmalarına katılan Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Erkek Voleybol Takımı, finallerine katılmaya hak kazandı.


Erzurum'da düzenlenen müsabakalarda Bayburt, Iğdır ve Ardahan ekiplerini mağlup eden Vanlı öğrenciler, 32 lise arasına girmeyi başardı. Konu ile ilgili açıklama yapan Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Aydın, okulları adına çok mutlu olduklarını belirterek, "Sporcu öğrencilerimiz gerçekten bir başarıya imza attılar. Hem okulumuzu hem de Van'ı Türkiye finallerinde temsil edecekler. Umarım finallerde de en iyi başarıyla dönecekler. Sporcu öğrencilerimize gerçekten ciddi emekler veren öğretmenlerimizi ve başarılarından dolayı öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum, başarılarının devamını temenni ediyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA
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