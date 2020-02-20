Vanlı sporcular Türkiye finaline katılmaya hak kazandı

20.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:26

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2020 faaliyet programı kapsamında Muş'ta yapılan güreş müsabakalarına katılan Vanlı güreşçiler, Türkiye finaline gitmeye hak kazandı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 ilden 104 sporcunun katıldığı yıldızlar güreş müsabakaları Muş'ta gerçekleştirildi.

Müsabakalara katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki güreşçiler, dereceye girerek Türkiye finaline katılma hakkı elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörü Cahit Cevizci, müsabakaya Van'dan 7 sporcunun katıldığını söyledi.

Sporcularıyla gurur duyduğunu belirten Cevizci, "Güreşçilerimiz çıktıkları minderden rakiplerini mağlup ederek ilimize birincilik, ikincilik ve 2 üçüncülük madalyası kazandırdı. İlimiz adına böyle güzel başarılara imza atarak bize bu mutluluğu yaşatan güreşçimizi tebrik ediyorum. Türkiye finaline daha iyi dereceler elde edeceğimize inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA