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Vanlı sporcular 93 madalya kazandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Malatya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Yarışlarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzücüleri, toplamda 93 madalya kazandı.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Vanlı sporcular 93 madalya kazandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Malatya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Yarışlarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzücüleri, toplamda 93 madalya kazandı.


Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 7-8 Mart 2020 tarihleri arasında Malatya Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzunda Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Grup Yüzme Yarışmaları yapıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 8 ilden 120 yüzücünün katıldığı yarışmaya, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kız ve erkek yüzücüleri damga vurdu. 2006 ile 2007 doğumlu kızlar kategorisinde grup birinciliği, 2006 doğumlu erkekler kategorisinde grup üçüncülüğü ve 2007 doğumlu erkekler kategorisinde de grup ikincisi olmayı başaran Vanlı yüzücüler, ferdi olarak da toplamda 13 birincilik, 43 ikincilik, 37 üçüncülük dereceleriyle 93 madalya kazanarak Diyarbakır'da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yarı Final Yüzme Yarışmalarına katılmaya hak kazandı.


Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Mustafa Iğdır, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sporun alt tabakaya yayılması için Türkiye geneli başlatılan ve Malatya'nın ev sahipliğini yaptığı Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Yüzme Yarışmalarına bayan ve erkeklerde iki takım halinde toplam 20 sporcuyla katıldıklarını söyledi. Iğdır, "İlimiz adına güçlü ve daha köklü rakiplerimizle yarışarak büyük bir başarı elde etmenin mutluluğunu yaşadık. 4 farklı kategoride bayan ve erkek takımımız 8 il arasında 1 grup birinciliği, 1 grup ikinciliği, 1 grup üçüncülüğü ile 13 birincilik, 43 ikincilik, 37 üçüncülük madalyası kazanarak önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Yüzme Yarışmalarında ilimizi temsil edeceklerdir. Her iki takımımız farklı kategorilerde ilimize toplam 93 madalya kazandırdı. Bu bizler için çok iyi bir başarı. Elde edilen başarılar hem bizleri hem de sporcularımızı daha fazla motive etti. Kazandığımız bu güzel dereceler sonrası sporcularımız ile birlikte Analig Yarı Final Yarışmalarına daha sıkı bir şekilde hazırlanıp, milli takımımıza en az 5-6 sporcu kazandırmayı hedefliyoruz. Her konuda desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç, sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve sporcularımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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