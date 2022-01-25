Vanlı ressam eserlerini sanatseverlerle buluşturdu

İPEKYOLU, VAN (AA) - Vanlı ressam Hüseyin Ayça, kişisel resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

İpekyolu ilçesindeki Atatürk Sanat Galerisi'nde eski Van resimlerinin yer aldığı serginin açılışına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, kurum müdürleri ve sanatseverler katıldı.

Sergiyi gezerek eserler hakkında Ayça'dan bilgi alan Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin geçmişinin resimlerle adeta kayıt altına alındığını söyledi.

Serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bilmez, "Bu güzel eserleri hem belediyemize kazandırdık hem de vatandaşlarımızla buluşturduk. Resimlerle Van'ın yakın tarihine şahitlik ettik. Biraz duygulandık. Van'ın dününü resimlerle gördük. Güzel bir çalışma olmuş." dedi.

Sergi, 30 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.