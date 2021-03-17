Vanlı 'Pelle'nin oğlu hem antrenörlük hem takım kaptanlığı yapıyor

Van futbolunun duayen isimlerinden 'Pelle Turan' lakaplı eski futbolcu Turan Aktürk'ün oğlu Muhammed Aktürk, görev aldığı takımın hem antrenörlüğünü hem de kaptanlığını yapıyor.

Van futbolunun duayen isimlerinden 'Pelle Turan' lakaplı eski futbolcu Turan Aktürk'ün oğlu Muhammed Aktürk, görev aldığı takımın hem antrenörlüğünü hem de kaptanlığını yapıyor.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgat Çayırlan Esnafspor Kulübünde geçen sezon takım kaptanı olarak forma giyen Vanlı futbolcu Muhammed Aktürk, oynadığı güzel futbolla göz kamaştırırken, 17 golle de ligde gol krallığını elde etti. Vanspor'un altyapısında yetişen ve birçok kulüpte forma giyen tecrübeli futbolcu Muhammed Aktürk, 2020-2021 sezonunda formasını giydiği kulübün hem futbolcusu hem de antrenörü oldu.

Yozgat Çayırlan Esnafspor Kulübünde antrenörlük görevine getirilen ve aynı zamanda futbolcu olarak da kaptanlık görevi yapan Vanlı futbolcu Muhammed Aktürk, Yozgat'ta hem futboluyla hem de attığı gollerle gönülleri fethetmeye devam ediyor. Van'ı en güzel şekilde temsil eden Muhammed Aktürk, "Kulüp Başkanımız Tuncay Varol'un isteği üzerine bu sezon hem takım kaptanlığı hem de antrenör olarak görev yapıyorum. Hedefimiz orta sıralar. Genç bir takım kuruldu. Van'dan Hakim Çağatay, Batuhan Bayram, Harun Delen ve Deniz Satılmış gibi önemli transferler yaptık. Futbolcu kardeşlerimle birlikte Yozgat Çayırlan Esnafspor'u layık olduğu yere getirmek istiyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz. Saha içinde ve saha dışında takıma faydalı olacağıma ve katkı sunacağıma inanıyorum. Geçen yıl başarılı bir sezon geçirdim. Yeni sezon da başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı