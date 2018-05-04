Vanlı Öğrencilerin Bilim Fuarı

İpekyolu İlçesine bağlı Özgün Coşkun Haydaroğlu ilk ve ortaokulunnda bilim fuarı açıldı.

Okul öğrencileri tarafından hazırlanan projeler okul toplantı salonunda sergilendi. Fuara, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, öğrenciler ve veliler katıldı.

Matematik, fen ve sosyal projelerin yer aldığı fuarda, çok sayıda önemli çalışmaya yer verildi.

Yaptıkları çalışmalarla ilgili konuşan öğrencilerden Yunus Emre Demir ev ve iş yerlerini korumak adına bir çalışma yaptığını söyledi.

Demir konuşmasını şöyle sürdürdü:

"360 derece dönen bir hareket sensörümüz var. Bu sensör kapıya kurulduğu zaman hırsızlık ya da kötü amaçlı bir şey için gelenler olduğu zaman sensör alarm veriyor. Bu şekilde kötü amaçlı insanlardan kurtulabiliyorsunuz. Bu da evinizin ve iş yerinizin daha güvenli olmasını sağlayacaktır."

Su arıtma sistemi yapan öğrenciler de, imkanları doğrultusunda projelerini geliştirmek için daha çok çalışacaklarını belirtti.

Cemile Hayrun Nisa Hazar ve Rüya Coşar ise ilkokul öğrencileri için 4 işlemi daha rahat hale getirecek bir proje yaptıklarını söyledi.

Hazar projeleri için, "Bizim projemiz olan toplama makinesi yaptık. Projemizin amacı toplama işlemini somutlaştırarak ilkokul çocuklarına matematiği sevdirmek, kolaylaştırmak ve güzel hale getirmek. Makinemizde 2 bölme var. Bu bölümlerden istediğimiz sayıda topları atıyoruz. Aşağıya giden bu topların aşağıda toplamını yapabiliyoruz. Bu şekilde de yaptığımız işlemin çıkan sonucunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz." dedi.