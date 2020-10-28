Vanlı öğrencilerden Türkiye ve Azerbaycan'daki işitme engellilere destek klibi
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Vanlı öğrencilerden Türkiye ve Azerbaycan'daki işitme engellilere destek klibi

28.10.2020 15:31 | Son Güncelleme: 28.10.2020 15:31
Vanlı öğrencilerden Türkiye ve Azerbaycan'daki işitme engellilere destek klibi

Van'ın Erciş ilçesindeki öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Azerbaycan ve Türkiye'deki işitme engelliler için işaret dilini kullanarak klip hazırladı.

Van'ın Erciş ilçesindeki öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Azerbaycan ve Türkiye'deki işitme engelliler için işaret dilini kullanarak klip hazırladı.

Erciş Selahaddin Eyyubi İlk ve Ortaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Azerbaycan ve Türk bayraklarının yer aldığı kliple, Azerbaycan'a selam gönderdi.

Öğretmenlerden Sema Yaman, yaptığı açıklamada, bu yıl pandemiden dolayı öğrencilerle okulda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkulu kutlayamayacakları için böyle bir klip düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Klipte Azerbaycan ve Türk bayraklarına yer verdiklerini ifade eden Yaman, şöyle konuştu:

"Azerbaycan'daki kardeşlerimiz içinde bulunduğu durumda onların arkasında olduğumuzu soydaşlarımızla birlikte bir olduğumuzu vurgulamak için böyle bir video klip hazırladık. Bu videomuzda işaret dilini kullanarak hem Türkiye'deki hem de Azerbaycan'daki duyma engelli vatandaşlarımıza işaret diliyle mesajımızı gönderip Cumhuriyet Bayramlarını kutlamak istedik. Biz iki devlet bir milletiz."

Öğrencilerden İlknur Arvas da "Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla işaret diliyle klip hazırladık. Azerbaycan ve Türk kardeşlerimiz için bu gösteriyi yaptık. Kalbimiz ve yüreğimiz ile Azerbaycan'daki kardeşlerimizle birlikte" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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