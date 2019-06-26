Vanlı öğrenci kitabının basımı için destek bekliyor

Özalp ilçesinde 7. sınıf öğrencisi Hazal Aksoy, masal yazma yarışmasına katılmak için yazdığı kitabın basımı için yardım bekliyor.

Eski Dönerdere köyünde yaşayan Yeni Dönerdere Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Aksoy, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce il genelinde düzenlenen yarışmaya katılmak için "Prenses Belkız" adlı masal kitabı yazdı.

Bir ayda bitirdiği kitapla katıldığı yarışmada katılım belgesi alan Aksoy, kitabının basımı için destek bekliyor.

Aksoy, yaptığı açıklamada, kitap yazmayı çok sevdiğini ve yazdığı kitabın tamamen kendi hayal ürünü olduğunu söyledi.

İl genelinde masal yazma yarışması düzenlendiğini belirten Aksoy, "Bu yarışmaya öğretmenim Canan Er'in yardımı ve teşviki ile katıldım. Yazdığım kitap çok beğenildi. Öğretmenim Canan Er bu kitabı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderdi. Müdürlük yazmış olduğum kitabı çok beğendi ve bana katılım belgesi yolladı. Yazmış olduğum kitabın adı Prenses Belkız." dedi.

Aksoy, konusunun yardımsever bir kızın hikayesi olduğunu belirtti.

Aksoy'un annesi İnci Aksoy ise kızının kitap yazmasından gurur duyduğunu ifade ederek, "9 çocuk okutmaktayım. Hazal benim 6. çocuğum. Kızım bu kitabı yazarken kendisine hep destek olduk. Bu kitabın basılması için destek bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA