Vanlı muhtarlardan sağlık çalışanlarına teşekkür
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Vanlı muhtarlardan sağlık çalışanlarına teşekkür

Vanlı muhtarlardan sağlık çalışanlarına teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'ın İpekyolu ilçesi muhtarları Covid-19 sürecinde göstermiş oldukları özverili çalışmalardan ötürü, başta Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Van'ın İpekyolu ilçesi muhtarları Covid-19 sürecinde göstermiş oldukları özverili çalışmalardan ötürü, başta Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İpekyolu ilçesi muhtarları Covid-19 sürecinde göstermiş oldukları özverili çalışmalardan ötürü, 82 milyon vatandaşın sağlığı için çabalayan, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ettiklerini ifade ettiler. İpekyolu Muhtarlar Derneği Başkanı Turgut Külay ve beraberindeki heyet, aşı konusunda gösterdikleri ilgiden dolayı sağlık çalışanlarını yürekten kutladıklarını belirterek; Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nun duyurusuna bizde destek vererek, tüm vatandaşlara buradan seslenerek diyoruz ki mahallelerimizde kurulan aşı stantlarına veya aile hekimlerine uğramalarını ve sevdikleriniz için lütfen aşılarınızı olun çağrısında bulunuyoruz. Lütfen yaşlı insanlarımıza en büyük destek ise onları mutasyona uğramış hızlıca yayılan virüslerden korumak için aşılarını geciktirmemelerini ve inşallah tüm ülke olarak hep beraber bu salgının önüne geçip bitireceğiz ama en önemlisi, yetkililerin verdiği kararlara uyup Sağlık çalışanlarına destek olarak salgını yaymamaktır. Pandemi süreci boyunca sağlık çalışanlarımıza çok büyük işler düştü. Sağlık çalışmalarımız bu süreç boyunca fedakarca görev yaptı. İlimizde korona virüs başladığı günden bugüne kadar, başta İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, olmak üzere tüm görev yapan doktor, hemşire ve çalışan personeller görevlerini canla başla büyük bir özveriyle ve fedakarlıkla yerine getirdiler ve getirmeye devam ediyorlar. İl sağlık müdürlüğümüz aralıksız sürdükleri çalışmalarla ve ilimizde sağlık ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında, kent merkezinin yanı sıra İpekyolu ilçelerimizde ve her mahallede aşı çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

Sağlıkçıların bu güzel çalışmaları devam ettiğini ifade eden Külay, "Unutmayalım ki, korona virüs aramızda barınmaya devam ediyor. Bu nedenle birey olarak tamamımız aşı olabilirsek hastalığın hızı kesileceğine inancımız tamdır. Bizler evlerimizde kapanmaya ve korunmaya çalışırken, sağlık çalışanları kendileri dışındakileri de korumaya çalıştılar ve çalışmaktadırlar. Bu nedenle ilimizdeki tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz! "Aşı" olmayanlar bu kötü günleri geride bırakmak, güzel yarınlarımız ve tekrardan bir araya gelebilecek bir birimize sarılabileceğimiz o güzel günlere kavuşabilmek için lütfen aşı olalım. Aşı olmayanları aşı olmaları konusunda uyaralım. Bizler İpekyolu ilçesi Muhtarlar Derneği olarak Van İl Sağlık Müdürümüze ve sağlık personellerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eder, hepsine sağlık sıhhat ve huzur dolu günler temenni ediyoruz" ifadelerinde bulundu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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