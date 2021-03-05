Vanlı milli atlet Nevin İnce, başarılarıyla önyargıları kırdı

Türkiye 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nı 400 metrede Türkiye rekoru kırarak tamamlayan Vanlı sporcu Nevin İnce, elde ettiği başarılarla hem ön yargıları kırdı hem de ailesinin gururu oldu.

Türkiye 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nı 400 metrede Türkiye rekoru kırarak tamamlayan Vanlı sporcu Nevin İnce, elde ettiği başarılarla hem ön yargıları kırdı hem de ailesinin gururu oldu.

Beden eğitimi öğretmeninin yeteneğini keşfetmesiyle atletizme başlayan Fenerbahçe Kulübünün 17 yaşındaki sporcusu Nevin İnce, kısa sürede elde ettiği başarılarla milli takıma kadar yükselmeyi başardı.

İstanbul'da 7 Şubat'ta düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede 55,52'lik derecesiyle birinci olan İnce, Mizgin Ay'a ait Türkiye rekorunu da 0,87 saniye geliştirdi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 13-14 Şubat tarihlerinde düzenlenen Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda ise 4x400 metre bayrak takımıyla gümüş, 400 metre yarışında da bronz madalya kazanan başarılı sporcu, hedefini 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer alabilmek olarak belirledi.

Kondisyonunu artırmak için antrenörleri eşliğinde 2 bin 225 metre rakımlı Kurubaş Geçidi'nde antrenman yapan milli atlet, elde ettiği başarılarla Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi'nde yaşayan ailesini ve komşularını gururlandırmaya devam ediyor.

İnce: "Gayret ettim ve herkesin ön yargısını kırdım"

Nevin İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri spora büyük ilgi duyduğunu, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle de atletizme başladığını kaydetti.

Türkiye ile Balkan şampiyonalarında birçok başarıya imza attığını belirten İnce, 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda iyi performansını devam ettirmek istediğini, hedefinin ise 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu dile getirdi.

Başarılarıyla kız çocuklarına yönelik algıları da değiştirdiğini aktaran İnce, "Ben spora ilk başladığımda ailem karşı çıktı. Gayret ettim ve herkesin ön yargısını kırdım. Başarılarımı görenler, kız çocuklarını spora yönlendirmeye başladı. Yaşadığım mahallede herkes benimle gurur duyuyor. Ben de bu başarılarıma yenilerini eklemek istiyorum. Kız çocuklarının spora yönlendirilmesi için elimden geleni yapmaya çalışacağım." diye konuştu.

Anne ve babasının gurur kaynağı

Anne Nafiye ve baba Necip İnce, Nevin'in katıldığı her yarışta başarısını artırdığını, bunun da kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Nevin'in dereceler elde etmesi sonrası birçok kişinin arayarak kendilerini kutladığını anlatan Nafiye İnce, "Kızımın spora başlamasına önce olumlu bakmadık. Sonra başarılar elde edince izin verdik. Farklı ülkelerde yarışmalara katıldı. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye başladı. Gittikçe daha güzel başarılar elde ediyor. Kızımla gurur duyuyoruz. Nevin, başarılarıyla inşallah tüm kız çocuklarının önünü açacak." ifadelerini kullandı.

Baba Necip İnce de "Kızımın başarılarıyla gururlanıyoruz. Yurt dışında hem ülkemizi hem de ilimizi temsil ediyor. İnşallah çevresindekilere de örnek olur. Önümüzdeki günlerde Avrupa'ya gidecek ve inşallah yine göğsümüzü kabartacak." şeklinde konuştu.

Katılacakları şampiyonalar için yoğun bir antrenman programı uyguladıklarını belirten antrenör Mehmet Akkoyun ise, "Nevin'in dayanıklılığının artması için bazen yüksek rakımda antrenman yapıyoruz. Engebeli arazilerde koşu programı uyguluyoruz. İnşallah önümüzdeki şampiyonlardan en iyi dereceyle döneceğiz. Çalışmalarımızı milli takım kampında yoğun bir şekilde sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar