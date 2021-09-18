VANLI MİLLİ ATLET HEDEFİM DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONASI'NDA MADALYA

VAN'ın Edremit ilçesinde milli atlet Mert Kahraman (18), Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 30 ülkeden 60 sporcunun katıldığı atletizm 10 bin metre yürüyüş mücadelesinde Avrupa ikincisi oldu. Kahraman, bundan sonraki hedefinin, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonaları'na katılıp, ülkesine milli gurur yaşatmak olduğunu söyledi. Kahraman, başarısını inşaatta çalışıp, kendisini okutan babası ile beden eğitimi öğretmeni Sibel Abalı'ya borçlu olduğunu söyledi. Edremit ilçesinde 12'nci sınıf öğrencisi olan Mert Kahraman, 17 Temmuz 2021'de Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 30 ülkeden 60 sporcunun katıldığı 10 bin metre yürüyüş yarışmasında Avrupa ikincisi olarak, gümüş madalya kazandı. Okulunun spor salonunda beden eğitimi öğretmeni olan antrenörü Sibel Abalı ile çalışmalarını sürdüren Kahraman, bundan sonraki hedefinin daha büyük başarılar elde etmek olduğunu dile getirdi.

'BABAMIN BÜYÜK DESTEĞİ VAR'

Okuldaki antrenörü sayesinde 2015'te atletizm yürüyüş dalına başladığını söyleyen Kahraman, Yaklaşık 6 yıldır atletizm branşıyla uğraşıyorum. Milli sporcuyum. Bir süre önce Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ülkeme gümüş madalya kazandırarak, Avrupa ikincisi oldum. 30 ülkeden 60 sporcu katılmıştı yarışmaya. Bu sporcular arasında Avrupa ikincisi geldim. Bu başarımın arkasındaki en büyük destek okulum ve beden eğitimi öğretmeni Sibel Abalı. Onlara çok teşekkür ediyorum. 10 kilometre U20 yürüyüş dalında ikinci geldim. Ondan 15 gün sonra da Dünya Şampiyonası vardı. O şampiyonada da isteğim derecede olmasa da yedinci geldim. 2022'de tekrardan dünya şampiyonası var. Okulumu, kentimi, Türkiye'yi temsil ederek yarışacağıma eminim. Bu yarışta çok güzel başarılar elde edeceğime inanıyorum. 2020'de yapılan yarışmalarda Balkan Şampiyonası ikinciliğim var. Hedefim önce dünya şampiyonası, daha sonra da Olimpiyat Şampiyonası'na katılıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek dedi. Babasının inşaatlarda çalışarak kendisi ve kardeşini zor şartlarda okuttuğunu anlatan Mert Kahraman, Bu seviyeye gelmemde babamın büyük desteği var. Babama borcumu, sporda iyi bir derece alarak ödeyeceğim. Babama çok teşekkür ediyorum. Her derece aldığımda babam çok mutlu oluyor. Allah'ın izniyle sporda iyi bir yere geldikten sonra babama destek vereceğim diye konuştu. Beden eğitimi öğretmeni olan antrenör Sibel Abalı ise Balkan ve Avrupa ikincisi olan öğrencisiyle gurur duyduklarını söyledi. Abalı, Mert gibi sporda başarılı olan birçok öğrencimizi okul olarak destekliyoruz. Mert bu anlamda ciddi emekler sarf etti. Bu başarıda bizim olduğu kadar Mert'in de çok büyük emekleri vardı. Son zamanlarda çok büyük başarılar elde etti. Dünya yedinciliği, Avrupa ikinciliği, Süper Lig'de yine birincilik elde ederek bizi gururlandırdı. Bu anlamda 2022- 2023 Dünya Şampiyonası'nda Mert'in iyi bir derece alacağına inanıyoruz dedi.