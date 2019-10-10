Vanlı masterler yemekte bir araya geldi

10.10.2019 10:50

Van Masterler Derneği üyeleri, 16-21 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan Uluslararası Türkiye Masterler Futbol Turnuvası öncesi bir araya geldi.



Elite World Otel'in ev sahipliğinde düzenlenen yemekli programa; Van Gençlik Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van Masterler Derneği Başkanı Zeki Yılmaz ve masterler takımı sporcularının yanı sıra gazeteciler de katıldı. Kendilerini yemekli organizasyonda ağırlayan otelin Genel Müdürü Oktay Aksoy'a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Van Masterler Derneği Başkanı Zeki Yılmaz, 16-21 Tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Türkiye Masterler Futbol Şampiyonası'nda Van'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını söyledi. Yılmaz, geçtiğimiz birkaç yıl olduğu gibi, Antalya'da Fanatic Tuor tarafından düzenlenen Türkiye Uluslararası Masterler futbol turnuvasına bu yıl da katılacaklarını söyleyerek, Van'ı temsilen Antalya'da Manavgat Side düzenlenecek Uluslararası Masterler Türkiye Şampiyonası'nda Van'ı temsil edeceklerini vurguladı. Geçtiğimiz yıllarda Van ekibi olarak gerek Fair Play Ödülü, gerekse gol krallığı gibi ödüllere layık görüldüklerini dile getiren Yılmaz, bu yıl da aynı başarıyı gerçekleştirmeye gayret edeceklerini vurguladı.



Daha sonra bir konuşma yapan Van Gençlik Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, masterler futbol turnuvasının bu yıl ki bir ayağına katıldığını ve çok güzel bir organizasyon olduğunu söyledi. Devamında ise bu yıl Van'da değerli başkan Zeki bey ile siz dernek üyelerinin büyük çabalarıyla Van adına Van'ın tanıtımı adına çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıldığını ifade eden İnanç, "Van'a gelenlere hem sportif alanında hemde Van'ın misafirperverliği adına önemli bir iz bırakıldı. Belki önemli olan da bir ders verildi. Ben bunu açık ifade etmek istiyorum. Masterler derneğimizin aktif sporunu devam ettiriyor olması benim açımdan şu anlam ifade ediyor. Bizim genel müdürlük projelerimizden bir tanesi de "Koşabiliyorken koş" isminde bir proje hazırlandı. Hazır koşabilme imkanınız varken koşacaksınız. Bunun içeriği sadece koşu değil. Bedeniniz, fiziki yapınız, yeteneğiniz neye uygunsa, imkanınız ve yaşınız elverdikçe yürüyüş ise yürüyüş, koşu ise koşu, yüzme ise yüzme. Buradaki amaç hangi yaşta olursanız olun mutlaka yapacak bir sporunuz vardır. Dolayısıyla ben mastırlar ailesine devam eden aktif spor çalışmaları bizim bu proje ile bire bir örtüşüyor. Dolayısıyla bizler belki aktif spor yaşamımızı sonlandırmış olabiliriz koşabiliyorsak koş demeye devam edeceğiz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA