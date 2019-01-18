Vanlı Kız Öğrenci Korosu Ankara'da

Sosyal medyada Beşiktaş Marşı söyleyerek fenomen olan kız öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

Van'ın Gürpinar ilçesinde bulunan kız yatılı bölge okulundaki öğrencilerden oluşan çocuk korosu, sosyal medyada Beşiktaş Marşı söyledikleri bir videoyu paylaştı. Beşiktaşlı bir öğretmen ve onun Beşiktaşlı öğrencilerinden oluşan koronun söylediği Beşiktaş Marşı'nın sosyal medyada gündem olmasının ardından koro, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

Okulda oluşturulan kız çocuk korosuyla konserler veren ve ilk kez Ankara'ya gelen öğrenciler, Ankara'da bir otelde Beşiktaşlılar ile buluşup konser verdi. Öğrencileriyle birlikte Ankara'ya gelen öğretmen Mecnun Dinçer, "Ben daha önce Ankara'da okudum ama çocuklarla buraya geleceğimi hiç düşünmemiştim. Beşiktaşlı olmamdan kaynaklı çocuklarla Beşiktaş marşı söyledik. Sonra o çok yoğun ilgi gördü. Taraftarlardan da devamlı istek gelince biz de bunu sürekli hale getirdik. Devamlı videolar atmaya çalıştık. Sonra o videolardan görenler oldu. Bizi buraya davet ettiler. Çocuklarla geldiğim için çok daha mutluyum. Dediğin gibi, daha önce altı yıl yaşadım burada okuduğum için ama çocuklarla geldiğim için, bugün Anıtkabir'e çocuklarla gittiğim için cidden çok mutlu oldum. Hiç böyle bir duygu hissetmemiştim. İnşallah devamı da gelir" dedi.

Mecnun Dinçer, öğrencilerinin Vodafone Arena'da maç seyretmek istediklerini de kaydetti.

Derneğin davetlisi olarak gelenlerden Şeyma isimli öğrenci ise, "İlk kez Ankara'ya geldik. Çok heyecanlı ve çok mutlu hissediyorum. Sanki karnımda kelebekler uçuşuyor gibi. Çok içten bir duygu var içimde. İlk defa uçağa bindim, ilk defa Ankara'ya geldim. Ankara çok güzel bir şehir gerçekten. İnsanları da öyle. Burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ın hayranıyım"

Korodaki öğrencilerden Gamze isimli öğrenci ise, "Ben ve arkadaşlarım çok mutlu olduk. Çok duygulandık. Özellikle sahnede 'Beşiktaş, Beşiktaş' diye bağırılınca. Beşiktaş'ın hayranıyım. Arkadaşlarım da. İnşallah İstanbul'a gidince veya burada üçlü çektirebiliriz. Aynı Şeyma arkadaşım gibi benim de arkadaşlarımın da kalbinde kelebekler uçuşuyor. Bugün çok güzel bir gündü. Anıtkabir'e de gittik. Çok güzeldi benim için" şeklinde konuştu.

Öğrenciler, Anadolu Beşiktaşlılar Derneğine de teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA