Vanlı Kadınlardan Mehmetçik'e 'Sıcak' Destek

Vanlı kadınlar, Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçik için ördüğü atkı ve bereleri Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına teslim etti.

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Tuşba Kadınlara Yönelik İş Geliştirme ve Mesleki Eğitim Merkezi (TUŞMEK) projesi kapsamında bir araya gelen kadınlar, Mehmetçik için 'anne sıcaklığında' ilmek ilmek atkı ve bere ördü. Tuşba Belediyesi tarafından paketlenen atkı ve bereler, düzenlenen programla Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş'a teslim edildi. Hazırlanan paketleri teslim alan Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Karataş, Vanlı kadınların el emeği, göz nuruyla hazırlamış oldukları atkı ve bereleri en kısa süre içerisinde Türkiye'nin bekası için Afrin'de teröristlerle mücadele eden Mehmetçik'e göndereceklerini söyledi.

"Manevi değeri çok büyük"

Vanlı kadınların ilmek ilmek ördükleri boyunluk ve berelerin Mehmetçik'e moral vereceğine dikkat çeken Karataş, "Askerlerimiz bunu alırken çok sevinecekler. Teröristle mücadele azim ve kararlılıkları daha da artacağına inanıyorum. Bu faaliyetin Türkiye'nin bir ucundan Van'dan yapılması da ayrıca önem arz ediyor. Bu davranışın Vanlı vatandaşlarımızın kalplerinin Afrin'de kahraman askerlerimizin yanında olduğunun bir göstergesi olduğuna inanıyorum. Başkanıma ve heyetine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yaklaşık 15 ayrı kursta kadınların Mehmetçik için atkı ve bere ördüğünü ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ise, "Annelerimizin el emeği, göz nuruyla örmüş oldukları bereler, atkılar inanıyoruz ki kahraman askerimizin; devletimizin bekası anlamında, devletimizin huzurunu bozacak olan tüm terör unsurlarına en güzel cevabı vereceğine inanıyoruz. Özellikle Vanlı kardeşlerimizin, annelerimizin Türkiye'nin geleceği anlamında ümitvar oldukları görüyoruz. Zeytin Dalı Operasyonunda sağlık ve afiyetle tekrar cennet vatanı yurdumuza döneceğine inanıyoruz. Tuşba Belediyesi olarak yanınızda olduğumuzu, her zaman emrinizde, hizmetinizde göstermek anlamında annelerimizin yapmış olduğu emanetleri emin ellere teslim ettik. Rabbim onları muzaffer eylesin" diye konuştu.

Örgüleri ören kadınlar adına bir konuşma yapan Elif Teke de Vanlı kadınlar olarak Zeytin Dalı Harekatına destek verdiklerini belirterek, "Hocalarımızın destekleriyle atkı ve berelerimizi ördük. Biliyoruz ki ordumuz askerimizin her türlü ihtiyacını gideriyor. Ancak biz dualarımızla kendilerine bir şeyler ulaştırmak istedik. Allah askerimizi muzaffer eylesin" şeklinde konuştu. - VAN