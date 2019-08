26.08.2019 23:18

Vanlı kadınlardan Emine Bulut cinayetine tepki

Van Ticaret Odası'na (VTSO) bağlı Kadın Girişimcileri İcra Kurulu üyesi kadınlar, Emine Bulut cinayeti hakkında basın açıklaması yaptı. Kadın cinayetleri ve kadına şiddetin kınandığı açıklamada Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyesi Berrin Uçar, 2002 yılında Türkiye'de öldürülen kadın sayısı 66 iken, cinayetlerin yüzde 392 oranında artarak bu rakamın 440'a ulaştığını söyledi.

VTSO'ya bağlı Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyesi kadınlar, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski kocası Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürülmesine tepki gösterdi. Basın açıklaması yapan Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyesi Berrin Uçar, günümüzde sadece kadın olmaları nedeniyle cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kalan, şiddete uğrayan kadın sayısının giderek artığına dikkat çekerek, şöyle konuştu

Şiddete uğrayan kadının ne yaptığı, ne söylediği ya da nasıl giyindiği sorgulanıyor. Fiziksel, sözel ve cinsel şiddete uğrayan kadınların bunu hak edip etmedikleri tartışılıyor. Kurbanlar suçlanıyor, suçlular mağdur ilan ediliyor. Şiddet, dinsel geleneksel ön yargılarla, cinsiyet ayrımcı politikalar, yasalar ve medya eliyle sürekli meşrulaştırılıyor. Her gün onlarca kadın yaşamdan koparılıyor, yüzlercesi derin bir şiddet ortamında 'dezavantajlı birey' olarak yaşama tutunmaya çalışıyor, güvende hissetmiyor. Kadınlar hukuki, ekonomik, sosyal ve siyasi alanda eşit biçimde yer almamakta, yoksulluktan en fazla etkilenen kesim olmakta ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmektedir. Birkaç gün önce eski eşi tarafından kızının gözleri önünde boğazı bıçaklanarak katledilen Emine Bulut 'ben ölmek istemiyorum', kızı ise 'anne lütfen ölme' feryadıyla yüreklerimizi dağladı. Yaşanan bu olaydan dolayı öfkeli, kızgın ve üzgünüz.

KADIN CİNAYETLERİ GİDEREK ARTIYOR

Berrin Uçar, 2002 yılında Türkiye'de öldürülen kadın sayısı 66 iken, cinayetlerin yüzde 392 oranında arttığını ve bu rakamın 440'a ulaştığını belirterek konuşmasını şöyle tamamladı

2019 Ocak ayında 43, Şubat ayında ise 31 kadın öldürülmüştür. Kadın sığınma evlerinin kapasitesi 2013'ten bu yana sadece 256 kişi artırıldı ve sayı 2 bin 697'ye ulaştı. Belediyelere bağlı 237 kadın sığınma evi olması gerekirken, Türkiye genelinde 3 bin 454 kişi kapasiteli toplamda 144 kadın sığınma evi olduğunu bilgisi bakanlık tarafından verilmiş bir istatistiktir. Ayrıca Türkiye'nin 2011 yılında imzacısı olduğu BM İstanbul Sözleşmesi'ne uygun olarak ve 6284 sayılı yasa çerçevesinde şiddet gören kadınlara etkin koruma sağlanmalıdır. Yasal koruma altındaki kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri, adresleri korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgilerinin, tüm resmi kayıtlarda gizli tutulması gereklidir. Devlet ve siyasi iktidarlar kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi için gerekli yasal düzenlemeleri yapmak, tedbirleri almak,toplumsal zihniyetin dönüşümünü sağlayacak politikalar üretmek ve bunun ödünsüz uygulanması için çalışmak, bu alanda faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak durumundadır. Van Ticaret Odası Girişimci Kadınlar olarak; her daim kadınların elde ettiği kazanımlara aykırılık oluşturacak her türden yönelimin karşısında olmaya, kadın hakları ihlallerine yol açan her türlü davranışa ve tutuma karşı, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması, yaşamı var edenin kadınlar olduğunun bilinciyle mücadelemizi etkin ve kararlı şekilde sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

