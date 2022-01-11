Vanlı kadınlar unutulmaya yüz tutan kanaviçeyi yeniden canlandırıyor

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde açılan kursa katılan kadınlar, hem unutulmaya yüz tutmuş el sanatı kanaviçeyi yaşatıyor hem de elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkı sunuyor.

Özalp Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) açılan kursta, eskiden kızların çeyizlerini süsleyen kanaviçe, günün şartlarına uygun olarak yeniden değerlendiriliyor, farklı modeller tasarlanıyor.

Kadınlardan ilgi gören kursta, sandıklarda bekleyen kanaviçeler birbirinden güzel işlemelerle kullanılabilir hale getiriliyor.

Aile Destek Merkezi Koordinatörü Leyla Dinç, kadınların evde boş oturmak yerine kursa gelerek hem eğlendiklerini hem de el sanatlarının yaşatılmasına katkı sunduklarını söyledi.

Atıl durumdaki kanaviçeleri tekrar işleyerek kullanılabilir hale getirdiklerini anlatan Dinç, "Kursiyerlerimiz kanaviçeleri, burada masa örtüsü, seccade, havlu ve sehpa örtüsü olarak işleyip tekrar evlerine götürüyor. Çalışmalarımızın sonucunu görmek bizi mutlu ediyor. Kursiyerlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Nakış öğretmeni Seven Ertaş ise kanaviçenin unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından olduğunu belirterek, "Daha çok anneannelerimizden, annelerimizden kalan ürünler evde atıl durumda. Kadınlar bunları nasıl değerlendirebileceklerini soruyor. Kursiyerlerimiz eski ürünlerini değerlendiriyor, yeni teknikleri ve nakışları kullanarak gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor." diye konuştu.

Kursiyerlerden Nazife Tekin de büyüklerinden kalan işlemeleri kursa getirerek değerlendirdiğini aktardı.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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