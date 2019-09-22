Vanlı kadınlar 'süslü kadınlar bisiklet turu' için pedal çevirdi

22.09.2019 18:20

Van'da, 50 kadın, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği kapsamında bir araya gelerek, pedal çevirdi.



Van'da Bisiklet Antrenörü Kader Cin'in öncülüğünde 50 kadın, süsledikleri bisikletleriyle 'Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu' sloganıyla farkındalık oluşturmak için Musa Anter Parkı'nda bir araya geldi. Hem çevre bilinci hem de kadın haklarına farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelen kadınlar, bisiklet sürüp, şarkılar söyledi. Kadınları özgür bir şekilde topluma kazandırmak amacıyla yapılan etkinlik boyunca 50 kişilik grubun bisikletleriyle geçtiği yollar trafiğe kapatılırken, tur İskele Caddesi'ndeki Kale yolunda son buldu. Yaklaşık 10 kilometre pedal çeviren kadınlar, def çalıp, Kürtçe şarkılarla halay çekerek etkinliği sonlandırdı.



'Süslü Kadınlar Bisiklet' turu etkinliğinin öncülüğünü yapan Bisiklet Antrenörü Kader Cin, bu etkinliğin Türkiye ve dünyada 115 şehirde eş zamanlı yapıldığını belirterek, "Avrupa ülkeleri ve Tahran'da da bu etkinlik yapılıyor. Süslü kadınların amacı, kadının özgür bir şekilde topluma kazandırmaktır. Süslü kadınların şu an hiçbir kulüp, dernek ve kuruluşla bir bağlantısı yok. Tamamıyla bir kadın inisiyatifidir. Amacımız, Van'daki kadınları birleştirip bisiklet sürdürmelerini sağlamak, onları biraz daha ön plana çıkarmaktır" dedi.



Vanlı Kadın Aktivist Zozan Özgökçe ise etkinliğin çok güzel ve eğlenceli olduğunu ifade ederek, "Özellikle küçük kız çocuklarının, bisiklet süren kadınları görmesi çok önemli. Çünkü çocuklar hayatın içinden kadınları gördükçe daha bilinçli bir şekilde büyüyorlar. Ben de yapabilirim diyorlar" ifadelerini kullandı.



Şu anda dünyada kirliliğin söz konusu olduğunu dile getiren Özgökçe, "Egzoz olmadan, benzin olmadan bisiklet sürmek hem çok sağlıklı, hem de çok faydalı. Bu etkinliğe katılan bütün kadınları kutluyorum. Güzel bir duyarlılık oluşturmak çok önemliydi. Sokaklarda egzoz kokusu yerine kadınların parfüm kokusunun daha çok egemen olması daha güzel bir duygu" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA