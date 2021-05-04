Vanlı kadınlar evlerinde hazırladıkları yemekleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor
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Vanlı kadınlar evlerinde hazırladıkları yemekleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor

Vanlı kadınlar evlerinde hazırladıkları yemekleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'da Türk Kızılay Muradiye Şubesinin hayata geçirdiği "Hane Dostum Projesi" kapsamında 50 kadının evinde özenle hazırladığı yemekler, gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Van'da Türk Kızılay Muradiye Şubesinin hayata geçirdiği "Hane Dostum Projesi" kapsamında 50 kadının evinde özenle hazırladığı yemekler, gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kızılay Muradiye Şubesi, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan ramazanın maneviyatını herkese hissettirmek ve yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmak amacıyla proje hazırladı.

"Hane Dostum" adı verilen projeye gönüllü olarak katılan 50 ev kadını, yemeklerini ihtiyaç sahipleriyle paylaşıp gönüllerine dokunmak için kolları sıvadı.

Her gün kendi ihtiyaçlarının yanı sıra bir aileye yetecek kadar yemek yapan kadınlar, bu yemekleri Kızılay gönüllüleri aracılığıyla sağlık sorunları bulunan yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak örnek bir duyarlılığa imza attı.

"Ailelerimizi birbirleriyle tanıştıracağız"

Kızılay Muradiye Şubesi Koordinatörü Selçuk Yay, AA muhabirine, 50 ailenin proje kapsamında gönüllü olarak yemek hazırlama talebinde bulunduğunu söyledi.

Kadınların örnek bir davranış sergilediğini belirten Yay, "Biz de Kızılay gönüllüleri olarak yemek yapan gönüllü hayırsever vatandaşlarımızın evlerinden iftar yemeklerini alıp tespit ettiğimiz ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bazı hayırseverler de ailelerin ekmek ihtiyacını karşıladı. Yemek yapan aileler, yemek götürdüğümüz aileleri tanımıyor. Salgın şartları uygun olursa bu ailelerimizi bayramda ihtiyaç sahibi ailelerimizle tanıştırıp kardeş aile yapacağız." diye konuştu.

"Yemeklerimizi paylaşma imkanı bulduğumuz için mutluyuz"

Kadınlardan Çiçek Metin, evde her gün iki aileye yetecek kadar iftar yemeği hazırladığını belirtti.

Yemekleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Metin, "Böylelikle tenceremizdeki, soframızdaki yemeğimizi ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşma imkanı bulduk. Allah'a şükür çok muyluyuz. İnşallah herkes, ekmeğini yemeğini paylaşır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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