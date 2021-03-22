Vanlı kadınlar çocuklar için iplerden örerek yaptıkları oyuncakları satarak ailelerini geçindiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vanlı kadınlar çocuklar için iplerden örerek yaptıkları oyuncakları satarak ailelerini geçindiriyor

22.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:09
Vanlı kadınlar çocuklar için iplerden örerek yaptıkları oyuncakları satarak ailelerini geçindiriyor

Van'ın Özalp ilçesinde Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) açılan kursa katılan kadınlar, çocuklar için özel bir teknikle iplerden örerek yaptıkları oyuncakları satarak ailelerini geçindiriyor.

Van'ın Özalp ilçesinde Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) açılan kursa katılan kadınlar, çocuklar için özel bir teknikle iplerden örerek yaptıkları oyuncakları satarak ailelerini geçindiriyor.

Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren merkezde çocuklar için sağlıklı oyuncakların üretilmesi amacıyla açılan kursa katılan 12 kadın, "Amigurumi" adı verilen teknikle iplerden örerek bebek, geyik, keçi, koyun, çizgi film kahramanlarının figürlerini üretiyor.

Yaptıkları oyuncaklarının bir bölümünü devlet koruması altındaki çocuklara hediye eden kadınlar, bir bölümünü de sosyal medya üzerinden ve ADEM aracılığıyla satarak gelire dönüştürüyor.

Usta öğretici Sabiha Gülecen, AA muhabirine, geçen yıl yaptıkları oyuncakları kentteki Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara hediye ettiklerini söyledi.

Bu yıl da çocuklara oyuncak hediye edeceklerini belirten Gülecen, şunları kaydetti:

"Ben de burada kursa katılarak meslek sahibi oldum. Daha sonra kendimi geliştirdim. Usta öğreticilik belgesi aldıktan sonra bu kursu açtım. 12 öğrencim var. Hepsi de yaptıkları oyuncakları satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Oyuncaklar kursiyerlerimiz tarafından el emeği göz nuruyla yapılıyor. Hiçbir zararlı madde içermiyor."

Kursiyerlerden Dilek Yiğit ise aile bütçesine katkı sunmak ve meslek sahibi olmak için kursa katıldığını ifade ederek, "Bebekleri satarak üniversite paramı topladım. Çok talep oluyor. Bazen siparişleri yetiştirmekte zorluk yaşıyoruz. Çocukları mutlu eden bir meslek. Bu yüzden çok seviyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Celal Adan Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ersun Yanal Bülent Uygun Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vanlı kadınlar çocuklar için iplerden örerek yaptıkları oyuncakları satarak ailelerini geçindiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 12:12:17. #1.14#
title