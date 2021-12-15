Vanlı kadınlar "çiftçi okulu" sayesinde üretici oldu

VAN (Habermetre) - Van'da açılan "Uygulamalı Çiftçi Okulu'nda 25 girişimci kadın sütün işlenmesi, sağlıklı koşullarda saklanması ve üretim standartları konusunda eğitim aldı. 6 ay süren eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınlara paslanmaz süt güğümü ve donanım desteği sağlandı. Çatak ilçesinde yaşayan kadınlar, geçen yıl Avrupa Birliğinin finans, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzman desteğiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "Uygulamalı Çiftçi Okulu Projesi'nden yararlanmak için başvuruda bulundu.

Başvuruları kabul edilen kadınlara yönelik süt ve süt ürünlerinin üretimi ve saklanma koşulları, otlu peynirin tuz oranı, süt ürünleri standartları konularında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından eğitimler verildi.

6 ay süren eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınlar, bu sayede yörede yetişen endemik bitkilerle hazırlanan otlu peynir ve diğer süt ürünlerini daha kaliteli ve standartlara uygun üretme imkanı buldu.

Kendilerine verilen paslanmaz süt güğümü ve donanım desteğiyle daha modern şartla üretim yapmaya başlayan kadınlar, otlu peynir, tereyağı, çökelek ve yoğurt satarak hem ailelerini geçindiriyor hem de hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı sunuyor.

Kadınlar, kooperatif çatısı altında güçlerini birleştirerek ürünlerini daha geniş alanda pazarlamayı hedefliyor.

"Elde ettiğim gelirle kardeşlerimi okutuyorum"

İlçenin Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan Emine Susan, kursta süt ürünlerinin üretiminde bilmedikleri detayları, peynirdeki tuz oranı, saklama koşulları gibi yeni bilgiler öğrendiklerini söyledi.

Beslediği 90 küçükbaş hayvandan elde ettiği gelirle geçindiğini belirten Susan, şöyle konuştu:

"Uygulamalı Çiftçi Okulu Projesi'nin çok faydasını gördüm. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesindeki süt üretim tesisine götürüldük. Orada uygulamalı eğitimler aldık. Hayvanlarımızı sağıyoruz. Peynir, yoğurt, tereyağı gibi süt ürünlerinden elde ettiğim gelirle hem aile bütçesine katkı sağlıyorum hem de hayvanlarıma yem alıyorum. Bundan sonra daha sağlıklı üretim yaparak daha çok alıcıya ulaşabileceğiz. Okula giden 3 kardeşime de destek oluyorum, eğitim masraflarını karşılıyorum. Elde ettiğim gelirle onları okutuyorum. Hayvancılık dışında başka bir gelirimiz yok. "

Hayvancılık yapmaya devam edeceğini dile getiren Susan, hayvan sayısını artırarak kuracakları kooperatif sayesinde daha çok ürün satmayı hedeflediğini vurguladı.

"Kooperatif kurma konusunda da destek vereceğiz"

Proje koordinatörü Bünyamin Hakan ise Van ve yöresinde önemli geçim kaynaklarından olan otlu peynirin ve süt ürünlerinin marka değeri ile kalitesinin artırılması, daha geniş pazarlara satılması amacıyla "Uygulamalı Çiftçi Okulu" kursu başlattıklarını anlattı.

Görevliler tarafından kursa katılan 25 kadına, eğitimler verildiğini kaydeden Hakan, şöyle konuştu:

"Önceden geleneksel yöntemlerle üretimi yapılan otlu peynirin, sütün, yoğurdun ve çökeleğin daha sağlıklı koşullarda muhafaza edilerek pazarlanmasını hedefliyoruz. Eğitimlerimiz devam ediyor. Çatak'ta daha çok küçükbaş hayvancılık yapılıyor. Kursa katılan kadınlara süt güğümü dağıttık. Bu sayede sağdıkları sütü daha hijyenik ortamda saklayabilecekler. Çiftlik ve süt üretim tesislerinde eğitimler verdik. Kadın eliyle üretimi yapılan süt ürünlerinin marka değerini artırmayı amaçlıyoruz. Özellikle kırsal bölgelerdeki kadın çiftçilerimiz çok farklı alanlarda tarımsal faaliyetlerini sürdürüyor. Ürettikleri süt ürünlerini satabilecekleri bir kooperatif kurma konusunda da destek vereceğiz. "

"Kadın ve genç çiftçilere pozitif ayrımcılık yapıyoruz"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Raci Selçuk da kadınların tarım, hayvancılık ve gıda üretiminin en önemli aktörleri olduğunu aktardı.

Kadınların üretimde daha çok söz sahibi olmalarını sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Selçuk, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde birçok projeyi hayata geçirdik. Kadınlara ve genç çiftçilere pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Onları üretime kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. FAO iş birliğinde kadın çiftçimize süt hijyeni, saklama koşulları ve hayvan sağım teknikleriyle ilgili eğitim verdik. " dedi. fao van çatak çiftçi okulu peynir girişimci kadın

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