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Adıyaman, Türkiye, Van, Spor

Vanlı judoculardan büyük başarı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Şampiyonası'nda Vanlı sporcular 6 madalya kazandı.

12.03.2020 08:49 | Son Güncelleme: 12.03.2020 08:49
Vanlı judoculardan büyük başarı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Şampiyonası'nda Vanlı sporcular 6 madalya kazandı.


Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Judo Federasyonu tarafından Adıyaman'da 305 judocunun katılımı ile gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakalarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Takımından Beyza Nur Aydın 32 kiloda, Rabia Kürşat 36 kiloda, Hatice Erkuş 40 kiloda, Şilan Toraman 44 kiloda, Ömer Boztaş 38 kiloda birinci olurken, Bilal Sezen ise 46 kiloda üçüncülük madalyasının sahibi oldu. Van'ın bayan judocuları da kızlar kategorisinde grup şampiyonu olarak 4-5 Nisan 2020 tarihleri arasında Karaman'da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandılar.


Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Rakip Aslan, Adıyaman'da düzenlenen ve 305 judocunun katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final müsabakalarına 6 sporcu ile katıldıklarını belirterek, "Sporcularımızın hepsi farklı kilo ve kategorilerde bizleri mutlu edecek dereceler aldılar. 5 sporcumuz farklı kilo ve kategoride birincilik, 1 sporcumuz üçüncülük ve bayan sporcularımız ise grup şampiyonluğu derecesi ile ilimizi, Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Finallerinde temsil etme hakkı kazandılar. İlimiz adına bu güzel dereceleri kazanarak bizlere bu mutluluğu yaşatan sporcularımızı bir kez daha kutluyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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