Vanlı judocular madalyalarla döndüler

VAN (İHA) - Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan ve Edirne'de yapılan İşitme Engelliler Büyükler Judo Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Fırat Yıldırım 66 kiloda Türkiye ikincisi olurken, 73 kiloda Muhammed Baltik ve 90 kiloda Melik Fırat Şengüler ise Türkiye beşincisi oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından Edirne'de gerçekleşen İşitme Engelliler Büyükler Türkiye Judo Şampiyonasına 20 ilden 48 sporcu katıldı. Şampiyonaya, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşitme Engelliler Judo Takımı sporcularından Fırat Yıldırım, Muhammed Baltik ve Melik Fırat Şengüler katıldı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına yarışmaya katılan Fırat Yıldırım 66 kiloda Türkiye ikincisi olurken, 73 kiloda Muhammed Baltik ve 90 kiloda Melik Fırat Şengüler ise rakiplerini eleyerek Türkiye beşinciliği madalyasının sahibi olmayı başardı.

İşitme Engelliler Büyükler Türkiye Judo Şampiyonasında alınan sonuçları değerlendiren Judo Antrenörü Rakip Aslan, şampiyonaya 2 ay hazırlanarak katıldıklarını söyledi. Aslan, "İşitme Engelliler Büyükler Türkiye Judo Şampiyonasında Van'dan üç sporcu ile katıldık. Erkekler kategorisi 66 kiloda sporcumuz Fırat Yıldırım Türkiye ikincisi, 73 kiloda bir diğer sporcumuz Muhammed Baltik ve 90 kilo kategorisinde mücadele eden bir diğer judocumuz Melik Fırat Şengüler de zorlu ve çekişmeli müsabakalar sonunda ilimize Türkiye beşinciliği madalyası ile dönmeyi başardı. Zorlu ve disiplinli çalışmalarımız sonucunda ilimize 1 Türkiye ikinciliği ve 2 Türkiye beşinciliği kazandırmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Sporcularımızın zorlu yaşamlarını bir kenara bırakıp spora kazandırılması, ilimizdeki diğer engelli sporcularımıza da çok iyi bir örnek olacağına inanıyoruz. Van Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç'a, ilimizdeki engelli judo branşı ve engelli vatandaşlarımızın spora kazandırılması için bizlere vermiş olduğu desteklerinden dolayı sporcularım ve şahsım adına kendilerine çok teşekkür ediyorum.

İnanıyoruz ki; farklı branşlarda müsabaka ve yarışmalara katılan engelli sporcularımız kendilerine destek verildiği takdirde ilimize kazandırdığımız gibi büyük başarılara imza atacaklardır. İlimiz adına kazanmış oldukları başarılarından ötürü sporcularımızı bir kez daha yürekten kutluyoruz. Bir sonraki şampiyonalarda daha iyi dereceler alacağımıza sonuna kadar inanıyoruz. Zorlu ve çekişmeli müsabakalar neticesinde ilimize 1 Türkiye ikinciliği ve 2 Türkiye beşinciliği kazandıran sporcularımıza bir kez daha teşekkür ediyor, bizlere göstermiş olduğu desteklerinden dolayı başta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Van İşitme Engelliler Derneğine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Spor