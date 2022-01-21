Vanlı judocular Diyarbakır'dan madalyalarla döndüler

DİYARBAKIR (İHA) - Vanlı judocular, Diyarbakır'da düzenlenen Liselerarası Gençler Judo Grup Müsabakalarında madalyalarla döndüler.

Vanlı judocular, Diyarbakır'da düzenlenen Liselerarası Gençler Judo Grup Müsabakalarında adeta fırtına gibi esti. 18 ilden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı yarışmalarda Vanlı judocular, 4 gümüş, 3 bronz madalya aldı. Kız ve erkek kategorilerinde yapılan yarışmada Rabia Kürşat, Hatice Erkuş, Işıl Sinem Aydın ve Umut Ertan gümüş madalya alırken, Melek Kahraman, Ali Samed Özgül ve Bedirhan Tuğay'da bronz madalya aldı. Aldıkları madalyalarla büyük başarı elde eden Vanlı judocular, mart ayında Kırşehir'de yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Elde edilen başarıyla ilgili konuşan Antrenör Rakip Aslan, kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, "İnşallah sporcularım Kırşehir'de yapılacak olan Türkiye şampiyonasında da aynı başarıyı gösterecek ve ilimizi orada en güzel şekilde temsil edecektir. Ben kendilerini tekrar kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - VAN