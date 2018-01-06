Vanlı İşadamı Müslim Birdal, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifliği Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.



Bir kahvaltı salonunda kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen Müslim Birdal, 20 Ocak'ta yapılacak olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifliği Başkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Toplantıda projeleri hakkında bilgiler aktaran Birdal, kooperatife bağlı tüm esnafların sorunlarının çözümü için 7/24 arayabilecekleri üye temsilciliklerinin kurulacağını söyledi. Üçer aylık periyotlarla toplantılar düzenleyerek, kooperatif hakkında yapılacak tüm projelerin, üyelere danışıldıktan sonra hayata geçirileceğini ifade eden Birdal, "Her meslek grubundaki üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için temsilcilikler oluşturulacaktır. Bunun yanında ortaklarımıza verilecek olan kredi ve her türlü duyurudan haberdar olunması amacıyla web sitesi kurulacaktır" dedi.



3 bin 600 üyeden oluşan kooperatifin şimdiye kadar kredilerden yeterince faydalanılmadığının altını çizen Birdal, seçim sonrasında esnafın bu kredilerden faydalanma imkanına sahip olacağını söyledi. Birdal, " Hükümet tarafından 2016 sonunda faizlerin yapılandırılması gibi, KOSGEB gibi bazı çalışmalar yapıldı. Maalesef kooperatiflerimiz bunu değerlendiremediler. Birçok arkadaşımız bundan faydalanamadı. Bizim meselemiz insanlarla değil ama memleketteki bütün esnafların bu tür hükümet programlarından tam faydalanmaları için bilgilendirilmesi lazım. Bunu özellikle yapmadıkları gibi seçimi de gizli tuttular. Son 20 gün içerisinde seçim kararı alınarak, bizlere bildirildi. Ancak bizim şu avantajımız var. Geçen dönem çalışma arkadaşlarımız ve bilgi birikimiz elimizde. Aynı ekip ile daha güçlü, daha bilgili ve daha tecrübeli bir şekilde seçime gidiyoruz. Bu sefer çok daha iddialıyız. İnşallah 2016 yılından beri dillendirdiğimiz, olmasını istediğimiz ve esnaflarla alakalı projelerimizi seçim sonunda hayata geçireceğiz. Bu kapsamdaki sözümüzü yine yeniliyoruz" ifadelerini kullandı.



Toplantı soru cevap ile sona erdi. - VAN