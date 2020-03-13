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Türkiye, Van, Spor

Vanlı Hokeyciler Türkiye üçüncüsü oldular

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muğla'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Birinciliği müsabakalarına, Vali Ali Cevdet Bey Ortaokulu adına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü alt yapı Kız ve Erkek Hokey takımı kızlar kategorisinde Türkiye Üçüncülüğü elde ettiler.

13.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:19
Vanlı Hokeyciler Türkiye üçüncüsü oldular

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muğla'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Birinciliği müsabakalarına, Vali Ali Cevdet Bey Ortaokulu adına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü alt yapı Kız ve Erkek Hokey takımı kızlar kategorisinde Türkiye Üçüncülüğü elde ettiler.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan ve Muğla Ortaca Ahmet Ateş Spor Salonunda 12 ilden 12 kız ve 12 erkek takımdan toplam 288 sporcunun katılımıyla yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kız ve Erkek Salon Hokey Takımı kızlar kategorisinde birbirinden çekişmeli geçen müsabakaları kızlar kategorisinde Van'a Türkiye Üçüncülüğü kupası ile döndüler. Vali Cevdet Bey Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Cevher Kaplan yapılan müsabakalar sonunda yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 13 ile 16 Şubat 2020 tarihleri arasında Trabzon'da yapılan Salon Hokeyi Bölge Şampiyonası kızlar kategorisinde grup birincisi, erkeklerde de en iyi grup ikileri arasında birinci olarak, Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılma hakkı ederek, bu müsabakadan ise ilimize kızlar kategorisinde Türkiye üçüncülüğü kupası kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlimizin hokey branşındaki son 4 yıllık başarı çıtası ve sporcu sayısının artması bizlerin gerek müsabakalara, gerek antrenmanlara daha azimli ve daha kararlı bir şekilde çalışmasına vesile oluyor. Bu duygu ve düşüncelerle ilimiz hokey branşına vermiş olduğu desteklerinden dolayı, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'a, okul müdürümüz Öner Çayırlıya ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise yaptığı açıklamada, "Öncelikle ilimiz adına kazandıkları başarılarından dolayı okul müdürümüz Öner Çayırlıyı, sporcularımızı ve beden eğitimi öğretmenimizi yürekten kutluyoruz. İimizde son dönemde sportif anlamda art arda birçok Türkiye şampiyonluğu ve farklı dereceler elde ettik. Spor branşlarının zenginleştirilmesi, il spor merkezlerinin yaygınlaşması sonucu Van'da daha önce bilinmeyen birçok branşın hayata geçmesi ile birçok başarı geldi. Bu branşlardan biride Hokey branşıdır. Yaklaşık 3 yıl önce il müdürlüğümüz ve beden eğitimi öğretmenlerimiz ile birlikte bu branşı ilimizde faal hale getirdik. Hocamızın gayretli çalışmaları sonucu kısa zamanda bu branştan birçok performans sporcusu çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Birinciliği müsabakalarında ilimize Türkiye üçüncülüğü kupası kazandıran tüm sporcularımızı, beden eğitimi öğretmenimizi ve bu başarıda başta okul müdürümüz olmak üzere emeği geçenleri gönülden kutluyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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