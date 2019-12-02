Vanlı güreşçiler Bingöl'den 8 madalyayla döndüler

02.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:02

Türkiye Güreş Federasyonu ve Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen Anadolu İmam Hatip Liseleri Arası Güreş Grup Müsabakasında Van ekibi 4 altın, 4 bronz ve 1 takım üçüncülüğü elde etti.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokole bağlı olarak Türkiye Güreş Federasyonu ve Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından Bingöl'de bu yıl ilki düzenlenen ve 18 ilden 406 sporcunun katılımıyla yapılan Anadolu İmam Hatip Liseleri Arası Güreş Grup Müsabakaları; A Gençler, B Serbest ve Greko-Romen kategorilerinde yapıldı. Müsabakalara katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Takımı sporcuları 4 altın ve 4 bronz madalya olmak üzere toplamda 8 madalya ve takım halinde ise üçüncülük elde ederek İstanbul'da yapılacak olan Türkiye finaline katılmaya hak kazandılar. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörü Cahit Cevizci, yarışmaya 8 sporcuyla katıldıklarını belirterek, "Güreşçilerimiz çıktıkları zorlu rakipleri karşısında ilimize 4 altın, 4 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya ve takım halinde ise üçüncü sırada yer alarak ileri ki tarihlerde İstanbul'da yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandık. İlimiz adına böyle güzel başarılar sergileyen tüm güreşçilerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Katıldığımız yarışmalarda bizlerden destekleri esirgemeyen başta il müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.



Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, bu yıl ilk defa Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Bingöl'de 18 ilden 406 sporcunun katılımıyla yapılan İmam Hatip Liseleri Arası Yıldızlar Grekoromen Güreş Müsabakalarına katılan sporcuların ellerinden gelen tüm gayreti minderde sergileyerek farklı kategorilerde 4 altın, 4bronz ve takım halinde üçüncülük elde ettiklerini belirtti. İnanç, "Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak başta antrenörlerimize teşekkür eder, müsabakada dereceye giren tüm sporcularımızı bir kez daha yürekten kutluyor, kendilerine bundan sonraki katılacakları müsabakalarda başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA