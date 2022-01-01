Vanlı gençlerin yeni buluşma mekanı: Kitap Kahve

ÇAY, AFYON (AA) - Van'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan proje kapsamında "Kitap Kahve" açıldı.

"Millet Kıraathanesi" formatından esinlenilen Edremit ilçesindeki kafe 27 Mart 2021'den bu yana ders çalışan öğrencilerden araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen tüm kişilere sıcak bir ortam sunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Edremit Belediyesi ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genç (MÜSİAD) Van Şubesinin iş birliğinde açılan kafede okur-yazar buluşmaları, akademik buluşmalar, şiir dinletileri gibi etkinlikler de düzenlenerek öğrencilerin gelişimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Ücretsiz çay, kahve, meyve suyu ve kek ikram edilen kafe haftanın 6 günü açık tutuluyor.

"Kitapseverlere samimi ve sıcak bir ortam sunuyoruz"

Genç MÜSİAD Van Şube Başkanı Burak Gültepe, AA muhabirine, Van'da 2012 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini anlattı.

Eğitim, kültür ve sanat alanında da yoğun faaliyet göstermeye çalıştıklarını belirten Gültepe şunları kaydetti:

"Gençlerimizin yaşamına dokunacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. 9 ay önce ilimize kazandırdığımız kafenin kapıları tüm öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza açıktır. Üniversite, lise ve ilkokul öğrencileri dışında kitap okumak isteyen vatandaşlarımız da buraya geliyor. Yüzlerce kitabın yer aldığı kafede kitapseverlere samimi ve sıcak bir ortam sunuyoruz. Çay, kahve, meyve suyu ve kek ikramı da ücretsiz yapılıyor. Gençlerin elinden tutulursa yarınların iş insanları, Selçuk Bayraktarları olacaklar. Gençlerimize yeter ki inanalım, ellerinden tutalım."

Gültepe, dernekleri bünyesinde Türkiye'deki şirketlerin CEO'larını, önemli iş insanlarını ve yöneticilerini kentteki gençlerle bir araya getirerek onları geleceğe hazırladıklarını anlattı.

Özellikle lise ve üniversitedeki gençlerin gelecekte iş yapabilecekleri bir potansiyele ulaşılmalarını sağlamaya çalıştıklarını aktaran Gültepe, "Üniversitelerde 'Gençlik Buluşmaları' projelerimiz devam ediyor. Van'da 47, genel olarak da yaklaşık 4500'e yakın üyemiz var. Genç MÜSİAD Türkiye'de 56, yurt dışında ise 33 noktada faaliyetlerini sürdürüyor. Gençlerin önünü açmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Sahra Zilan ise hukuk fakültesini kazanmak için Kitap Kahve'ye geldiğini ifade ederek "Burada çok sıcak ve samimi bir ortam var. Derslerime rahatlıkla çalışabiliyorum. Ücretsiz ikramlardan faydalanıyoruz. Buradaki atmosfer insanı kitap okumaya, ders çalışmaya teşvik ediyor. İlimize bu kafenin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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