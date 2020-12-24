Vanlı gençler maske taktıkları kardan adamın etrafında kitap okudu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vanlı gençler maske taktıkları kardan adamın etrafında kitap okudu

24.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:25
Vanlı gençler maske taktıkları kardan adamın etrafında kitap okudu

Van'ın Erciş ilçesinde bir grup genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ve kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla, yaptıkları kardan adama maske takıp etrafında kitap okudu.

Van'ın Erciş ilçesinde bir grup genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ve kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla, yaptıkları kardan adama maske takıp etrafında kitap okudu.

15 Temmuz Demokrasi Parkı'ndaki Gençlik Kitap Evi'nde ders çalışıp kitap okuyan bir grup genç, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralları ve kitap okuma konusunda farkındalık yaratmaya karar verdi.

Bu amaçla kitap evinin önündeki parkta yaptıkları kardan adama maske takan ve önüne kitap bırakan gençler, kardan adamın etrafında sosyal mesafe kurallarına uyarak kitap okudu.

Çevredeki vatandaşlar da kardan adamın ve etkinliği düzenleyen gençlerin fotoğrafını çekti.

Kitap evinin koordinatörü Cevher Şahan, Evrensel Hafızlar Derneği bünyesinde açılan kafeye gelerek ders çalışan gönüllü gençlerle maske takmanın ve kitap okumanın önemine dikkati çekmek için kardan adam yapıkların söyledi.

Kardan adamın kısa sürede ilgi odağı olduğunu belirten Şahan, vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Özlem Zengin Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş
Magazin Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Vitor Hugo Samet Aybaba Hüseyin Göçek Mbwana Samatta
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vanlı gençler maske taktıkları kardan adamın etrafında kitap okudu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:28:33. #1.14#
title