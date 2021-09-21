Vanlı genç kızlar polislik sınavına belediyenin desteğiyle hazırlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vanlı genç kızlar polislik sınavına belediyenin desteğiyle hazırlanıyor

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Vanlı genç kızlar polislik sınavına belediyenin desteğiyle hazırlanıyor

Van'da İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesinin açtığı ücretsiz kurs, polis olmak isteyen genç kızların hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyor.

Van'da İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesinin açtığı ücretsiz kurs, polis olmak isteyen genç kızların hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyor.

Parkur sınavlarına hazırlanan genç kızlar, Alipaşa Kadın Spor Merkezi'nde alanında uzman kadın eğitmenler eşliğinde fiziki yeterlilik sınavı için güç topluyor.

Antrenörleri Fatma Şimdi ve Leyla Ersöz'ün gözetiminde günlük sporlarının yanı sıra kondisyonu, çevikliği ve kuvveti artırmaya yönelik hareketler yaparak sınavlara hazırlanan adaylar, hayallerini süsleyen polislik mesleğini kazanmak için ter döküyor.

Eğitimlerini sürdüren 15 aday, sıkı bir çalışmayla parkur sınavları öncesi güç depoluyor.

"Bölgemizde çok yetenekli kız çocukları var"

Fatma Şimdi, AA muhabirine, İpekyolu ilçesinde polislik mesleğine gönül vermiş genç kızları sınava hazırladıklarını söyledi.

Adaylara programlı ve profesyonel bir çalışma imkanı sunduklarını belirten Şimdi, şunları kaydetti:

"Merkezimizde polislik sınavına hazırlanmak isteyen 15 genç kız var. Kızlarımızın yeteneklerinin farkındayız. Hedeflerine ulaşmaları için elimizden geleni yapmaya çalıyoruz. Kızlara çabukluk, kuvvet, sprint egzersizleri yaptırıyoruz. Genel olarak askeri okul, polislik ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu sınavlarına hazırlık için gerekli tüm ekipmanlara sahibiz. Yetenekli olan bu kızlarımızı eğiterek, sınavlarda başarılı olmalarını sağlıyoruz. Polislik sınavı yaklaştıkça merkezimize gelmek isteyenlerin sayısı da artıyor. Tamamen ücretsiz olan merkezimizde, kursiyerlerimiz diledikleri eğitimleri alabiliyorlar. Kursiyerlerimizin ellerinden tutarak, hedefledikleri mesleklere ulaştırmak için tüm imkanlarımızı kendilerine sunuyoruz. Bölgemizde çok yetenekli kız çocukları var. Onların sadece ellerinden tutmak yeterli olur. Yeteneklerinin keşfedilmesi gerekiyor."

"Genç kızların hayalini gerçekleştirmek istiyoruz"

Spor eğitmeni Leyla Ersöz ise hem ülkeye hem de Van'a faydalı gençler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kentte polislik sınavlarına hazırlanmak isteyen birçok genç kızın olduğunu ifade eden Ersöz, şöyle konuştu:

"Kursumuza katılan kızlara güç, kondisyon, çabukluk, kuvvet, sprint ve kick boks gibi alanlarda eğitimler veriyoruz. Öğrenciler kick boks eğitimleriyle dayanıklılık ve kuvvet kazanıyorlar. Sunulan bu hizmet karşılığında kimseden herhangi bir ücret alınmıyor. Polis olmak isteyen geç kızların hayalini gerçekleştirmek istiyoruz. Normalde sınava hazırlanmak isteyen gençler spor salonlarına ve antrenörlere belli bir ücret vermek zorunda kalıyor fakat buraya gelen geçlerimizin imkanları çok fazla, merkezimizin tüm imkanlarından faydalanabiliyorlar."

"Polislik hayalimi gerçekleştirmek istiyorum"

Polis adayı Kübra Hümeyra Demir de çok sevdiği polislik mesleğinin çocukluk hayali olduğunu anlattı.

Hayalini gerçekleştirmek için kursa katıldığını ifade eden Demir, "İpekyolu Belediyesine müracaat ettiğim gibi başvurum kabul edildi. Leyla ve Fatma hocalarımız bizi sınava hazırlamak için ellerinden geleni yapıyor. Güç, kuvvet, sprint alanlarında eğitimler alıyoruz. Belirli günlerde seanslarımız oluyor. Antrenmanlarımızı, hocalarımızın gözetiminde yapıyoruz. Polislik hayalimi gerçekleştirmek istiyorum." diye konuştu.

Kursa katılan üniversite mezunu Meryem Dündar da eğitmenlerin desteğiyle çok istedikleri mesleğe kavuşacaklarına inandıklarını kaydederek, "Polis olmak istiyorum. Kuvvet eksikliğim vardı. Hocalarımın yardımıyla bu eksikliğimi gidermeye çalışıyorum. Hedefimin peşindeyim, ilerlemeye çalışıyorum. Burası hem ücretsiz hem de bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Hocalarımın desteğiyle hedefime ulaşıp mesleğimi elime alacağım." dedi.

Kadınlar belediyenin spor merkezlerinde stres atıyor

Bu arada İpekyolu Belediyesince açılan "kadın spor merkezleri" de yoğun ilgi görüyor.

Kadınlara yönelik hizmet veren iki merkezden bugüne kadar faydalanan yaklaşık 2 bin kişi spor yapma imkanına kavuştu.

Ücretsiz kafeteryası, çocuk oyun alanı bulunan spor salonlarında kadınlar, üç grup halinde kardiyo (Kalp atışlarını hızlandırmak amacı ile yapılan antrenman), step, aeorobik gibi egzersize dayalı sportif aktiviteler gerçekleştiriyor.

Vanlı genç kızlar polislik sınavına belediyenin desteğiyle hazırlanıyor

Vanlı genç kızlar polislik sınavına belediyenin desteğiyle hazırlanıyor

Vanlı genç kızlar polislik sınavına belediyenin desteğiyle hazırlanıyor

Vanlı genç kızlar polislik sınavına belediyenin desteğiyle hazırlanıyor

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

 ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Emir Sultan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Deniz Rüya Tabirleri
Spor Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Alex Teixeira Gazeteler Hakan Binbaşgil Rüya Tabirleri Fuat Oktay Muhammed Ali Fatih Erbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vanlı genç kızlar polislik sınavına belediyenin desteğiyle hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 12:06:10. #1.11#