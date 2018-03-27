Vanlı Genç Kıza Protez Bacak Hediye Edildi

Van'da yaşayan bedensel engelli 20 yaşındaki Neslihan Durmaz'a protez bacak hediye edildi.

Doğuştan diz altından bacağı olmayan Durmaz, yaklaşık 10 yıl önce ameliyat oldu ve bacağı kesildi.

Ameliyat sonrası kendisine temin edilen protez bacağı kırılan ve uzun süre evden çıkmakta güçlük çeken Durmaz, durumunu sosyal medyadan yardım faaliyetleri yürüten "Vanlı Amca" takma isimli sosyal medya kullanıcısına iletti.

Durmaz'ın fotoğrafını hesabından paylaşan kullanıcıya, İstanbul'da yaşayan Vanlı bir hayırsever destek oldu ve genç kızın ihtiyacı olan protez bacağı hediye etti.

Durmaz'ın protez bacağı Vali Yardımcısı ve Gevaş Kaymakamı İshak Çınar'ın da katıldığı ziyaretle teslim edildi.

Bu vesilesiyle hem Neslihan hem de ailesiyle tanışma imkanı bulduğunu söyleyen Çınar, alınan protez bacağın donanımlı olduğunu ve Durmaz'ın mağduriyetini gidereceğini belirtti.

Çınar, "Bacağın alınmasından ulaştırılmasına kadar emeği geçen kim varsa hepsine müteşekkiriz. Rabbim sayılarını arttırsın diyoruz. Neslihan kızımızın çok çok başarılı olduğuna inanıyorum ve bu konuda inşallah ileriye dönük hedeflerine de ulaşacaktır. Kendisine başarılar ve hayatında da kolaylıklar diliyorum. Durmaz'a Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu'nun da selamını getirdim."

Durmaz ise "Allah önce sayın valimizden ve Vanlı Amca'dan, sonra da bana yardım eden hayırsever iş adamımızdan razı olsun. Onlar bana resmen hayat bağışladı. Bu mutlu günde yanımızda olduğu için Sayın Vali Yardımcımız İshak Çınar'a da teşekkür ededirm." dedi.

Neslihan'ın babası Sadullah Durmaz da kızının mağduriyetinin giderilmesinde tüm emeği geçenlere teşekkür etti.