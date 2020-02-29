Vanlı depremzedelerden İdlib şehitlerine dua

29.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:26

Van'da yaşanan deprem nedeniyle kurulan çadır kentlerde yaşayan depremzede vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderip şehitler için dua etti.



AK Parti Van Milletvekili, MKYK Üyesi ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü ve Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Osman Nuri Gülaçar, Başkale ilçesinde giderek depremzedeleri ziyaret etti. Deprem nedeniyle kurulan çadır kentlerde yaşayan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi ve idlib'te şehit olan 34 şehit için dua edildi.



"Halkımız size minnettardır"



Vatandaşlar birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdiklerini ifade eden Van Milletvekili Gülaçar, "Cumhurbaşkanım Başkale'mizin hudut köyü, sınıra sıfır olan Böğrüpek köyünden size selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Gün boyu dolaşmış olduğumuz bütün köylerimizde depremden hasar ve zarar görmüş bütün köylerimizde İdlib şehitlerine dua ediyorlardı. Hassaten size selam ve dualarını iletiyorlar. Halkımız size minnettardır, teşekkür ve selamlarını iletiyorlar size Cumhurbaşkanım" dedi.



Depremzedeler: "Allah bir daha böyle bir acı göstermesin"



Depremzede vatandaşlar ise, "Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı iletiyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyor, ailelerine Allah'tan sabır diliyoruz. Türkiye Cumhuriyetimizin başı sağ olsun Allah bir daha böyle bir acı göstermesin" ifadelerine kullandı. - VAN

Kaynak: İHA