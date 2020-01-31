Vanlı dağcılar Erek Dağı'ndaki buzul mağaralarına tırmandı

31.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:02

Van'da bir grup dağcı, Erek Dağı'ndaki buzul mağaralarının bulunduğu alana yaklaşık 2 saat süren zorlu tırmanış gerçekleştirdi.

Patika Doğa Sporları Kulübü üyeleri, karla kaplı 3 bin 250 rakımlı dağın zirvesine çıkarak, burada metrelerce uzunluğundaki buz sarkıtlarının bulunduğu mağarayı gezdi.



Karla kaplı bölgede sarkıt ve dikitlerin oluştuğunu mağarada fotoğraf çektiren dağcılar, ardından inişe geçti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mustafa Bingöl, yaptığı açıklamada, mağara yakınındaki buzul şelalesinin tırmanışa müsait hale geldiğini söyledi.

Soğuk hava nedeniyle şelaledeki buz kütlesinin her geçen gün büyüdüğünü belirten Bingöl, "Her yıl birçok dağcı buraya gelerek buzul şelalesine tırmanıyor. Bizler bu sene de dağcıları ağırlamak için hazırlık yapıyoruz. Şelaleye ulaşmak için en uygun rotayı belirledik. Kar seviyesi de şimdilik yürüyüşe engel oluşturmuyor." dedi.

Kaynak: AA