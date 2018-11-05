Vanlı Dağcılar Bu Kez Dr. Miyazaki İçin Tırmandı

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Van'da 2011 yılında meydana gelen 2. depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ve Japon Dr. Miyazaki anısına Erek Dağı tırmanışı gerçekleştirdiler.

Van'da 2011 yılında yaşanan 7.2'lik depremin ardından depremzedelere yarım etmek üzere Japonya'dan Van'a gelen Dr. Atsushi Miyazaki, ilk depremden 17 gün sonra meydana gelen 5.6 şiddetindeki depremde kaldığı otelin çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Bunun üzerine 2. depremin 7. yılına az bir zaman kala Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Dr. Miyazaki ve diğer ölenlerin anısına Erek Dağı'na bir tırmanış gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "23 Ekim ve 9 Kasım 2011 yılında Van'da meydana gelen 2 depremde hayatını kaybedenler anısına her yıl düzenlediğimiz zirve yürüyüşü bu yılda gerçekleştirdik. Doktor Miyazaki'nin deprem süresi boyunca burada hakkımızla beraber olmuş ve yardım çalışmaları başlatmış. Bu vesileyle vefa borcu adına bu anma yürüyüşüne Miyazaki ismini verdik. Bu sene 7'ncisini düzenlediğimiz "7. Miyazaki ve anma yürüyüşü" etkinliği kapsamında birçok alanda insanlarımız iştirak etti. Esnaf, öğretmen, sağlıkçı, kamu kuruluşlar, öğrenciler ve Vadi Doğa Sporları Kulübü üyelerimiz katıldı. 1. Erek Dağı'na 2800 rakımlı zirve tırmanışını gerçekleştirdik. Hayatını kaybedenler anısına gerçekleştirdiğimiz yürüyüş anlamlı, hüzünlü ve hayatını kaybeden insanlarımızı unutmayan onları yad eden deprem için duyarlı davranan insanlarımızın olması gurur verici. Aynı zamanda 644 insanımız için dua ettik, rahmetle andık ve ailelerine tekrar başsağlığı diliyoruz. Etkinliğe katılan ve duyarlı davranan insan arkadaşlarımızı kutluyoruz. Kendilerine Vadi Doğa Spor Kulübü adına teşekkür ediyoruz. Deprem yıkıcı özelliği vardır, ama yıkık çürük malzemesinden çalınmış binalar öldürür. Bunun için çaba sarf etmek gerekiyor" dedi. - VAN