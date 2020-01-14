Vanlı çocuklar kızak ve bidonlarla karı eğlenceye dönüştürüyor

14.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:22

Van'ın Başkale ilçesinde çocuklar, karlı tepelerden kızak ve bidonlarla kayarak eğleniyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği yerlerden Başkale'de son günlerde etkili olan kar, büyükler için çileye dönüşürken, çocukların yüzünü güldürüyor.

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu ilçede okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, büyüklerinin yaptığı kızakların yanı sıra su bidonlarını alarak Yeni Mahalle'deki karlı tepelere akın etti.

Daha hızlı kaymak için tahtadan yaptıkları kızakların ayağına şiş ve plastik su boruları takan çocuklar, defalarca tepeye tırmanıp daha hızlı inebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Çocuklardan Şevket Tekin, karın yağmasıyla mutlu olduklarını ve arkadaşlarıyla tepeye gelerek kaydıklarını söyledi.

Kızakla kaymanın çok eğlenceli olduğunu belirten Tekin, "Tatil olduğu için arkadaşlarımızla bir araya geldik. Buradaki tepeye çıkarak kayıyoruz. Güzel zaman geçiriyoruz." dedi.

Serdar Ertaş da okulların tatil olduğu haberini alır almaz arkadaşlarıyla tepeye gelerek kaymaya başladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA