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Vanlı çocuklar helikoptere bindi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Vanlı çocuklar helikoptere bindi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukları helikoptere bindirerek havacılık sektörü konusunda bilgilendirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukları helikoptere bindirerek havacılık sektörü konusunda bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, 50 çocukla birlikte Havacılık Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada Havacılık Şube Müdürlüğü görevlilerince çocuklara helikopter ve havacılık sektörü hakkında bilgilendirme yapıldı. - VAN

Vanlı çocuklar helikoptere bindi

Vanlı çocuklar helikoptere bindi

Vanlı çocuklar helikoptere bindi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Toplum Destekli Polislik, Van Emniyet Müdürlüğü, Havacılık, 3. Sayfa, Haber

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