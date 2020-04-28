Vanlı avukatlardan Erbaş'a destek, Van Barosuna tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vanlı avukatlardan Erbaş'a destek, Van Barosuna tepki

Vanlı bazı avukatlar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek vererek, Van Barosunun yapmış olduğu açıklamayı ise reddettiler.

Vanlı avukatlardan Erbaş'a destek, Van Barosuna tepki
28.04.2020 20:47 | Son Güncelleme: 28.04.2020 20:47

Vanlı bazı avukatlar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek vererek, Van Barosunun yapmış olduğu açıklamayı ise reddettiler.

Van Barosuna kayıtlı bazı avukatlar ve stajyer avukatlar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 24 Nisan 2020 tarihli cuma hutbesinde; İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları hakkında yapmış olduğu konuşmaya karşı bir STK tarafından suç duyurusunda bulunulması ve akabinde Ankara Barosu tarafından islamofobik unsurlar içeren ve açıkça İslam inancını aşağılayan açıklamasına karşı Van Barosu'nun 27 Nisan 2020 tarihinde yapmış olduğu destek açıklamasını kabul etmeyerek reddettiklerini açıkladılar. Açıklamada, "633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 1. maddesi Diyanet İşleri Başkanlığının görevlerini bildirmiş olup, bu kanun uyarınca din konusunda toplumu aydınlatmak görevi Diyanet İşleri Başkanlığına tevdii edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanı, kanunun kendisine yüklediği görevi ifa ederek, İslam dininin emir ve yasakları doğrultusunda toplumu aydınlatmıştır. Bizler isimleri yazılı avukatlar olarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi hükümleri ile yasallık kılıfına büründürülüp, meşruiyet zemini oluşturulmaya çalışılan, 'farklı cinsel kimliklere saygı, cinsel yönelim ve cinsel kimlik temelli ayrımcılık' kılıfıyla özendirilen cinsel sapkınlığın karşısındayız. Kur'an-ı Kerim eşcinselliği ve bu yolla kurulan ilişkiyi yasaklarken, Lut kavmi örneğinde olduğu gibi 'akledenler' için alınacak ibretler olduğu açıktır. Bilinmelidir ki, inanç dünyamızın sınırlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları değil, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü olan hükümleri çizer. Allah'ın lanetlediği sapkın eşcinselliğe insan hakları kılıfı altında destek verenler, bugün aleyhlerine olan hiçbir fikre hoşgörü göstermemektedirler. Zorunlu üyesi olduğumuz Van Barosunun temel görevinin yaşamış olduğumuz pandemi sürecinde daha fazla ağırlaşan avukat ve stajyer avukatların mesleki sorunlarına çözüm üretmek olduğunu hatırlatırız. Farklı inanç ve düşünceden üyeleri bulunan baronun sadece belli bir kesimin fikrini meslek odasına yansıtması başta Van Barosu avukatlarını hiçe saymaktır. Ankara Barosunun islamofobik unsurlar içeren basın açıklamasına karşı, meslektaşlarımızın büyük çoğunluğunun da katılmadığına inandığımız Van Barosu yönetimi tarafından yapılan destek açıklamasını kabul etmediğimizi saygılarımızla kamuoyuna bildiririz" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Haberler
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz Haberler
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Haberler
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Haberler
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim...
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak Haberler
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a...
Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi
Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı 'devlet başkanlığı' ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu
Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun
Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu
İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü
İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Fahrettin Koca Berat Albayrak Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Hande Yener Acun Ilıcalı Nur Yerlitaş
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Roberto Carlos Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Vanlı avukatlardan Erbaş'a destek, Van Barosuna tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 22:08:30. #1.14#
title