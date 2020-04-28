Vanlı avukatlardan Erbaş'a destek, Van Barosuna tepki Vanlı bazı avukatlar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek vererek, Van Barosunun yapmış olduğu açıklamayı ise reddettiler.

Vanlı bazı avukatlar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek vererek, Van Barosunun yapmış olduğu açıklamayı ise reddettiler.

Van Barosuna kayıtlı bazı avukatlar ve stajyer avukatlar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 24 Nisan 2020 tarihli cuma hutbesinde; İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları hakkında yapmış olduğu konuşmaya karşı bir STK tarafından suç duyurusunda bulunulması ve akabinde Ankara Barosu tarafından islamofobik unsurlar içeren ve açıkça İslam inancını aşağılayan açıklamasına karşı Van Barosu'nun 27 Nisan 2020 tarihinde yapmış olduğu destek açıklamasını kabul etmeyerek reddettiklerini açıkladılar. Açıklamada, "633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 1. maddesi Diyanet İşleri Başkanlığının görevlerini bildirmiş olup, bu kanun uyarınca din konusunda toplumu aydınlatmak görevi Diyanet İşleri Başkanlığına tevdii edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanı, kanunun kendisine yüklediği görevi ifa ederek, İslam dininin emir ve yasakları doğrultusunda toplumu aydınlatmıştır. Bizler isimleri yazılı avukatlar olarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi hükümleri ile yasallık kılıfına büründürülüp, meşruiyet zemini oluşturulmaya çalışılan, 'farklı cinsel kimliklere saygı, cinsel yönelim ve cinsel kimlik temelli ayrımcılık' kılıfıyla özendirilen cinsel sapkınlığın karşısındayız. Kur'an-ı Kerim eşcinselliği ve bu yolla kurulan ilişkiyi yasaklarken, Lut kavmi örneğinde olduğu gibi 'akledenler' için alınacak ibretler olduğu açıktır. Bilinmelidir ki, inanç dünyamızın sınırlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları değil, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü olan hükümleri çizer. Allah'ın lanetlediği sapkın eşcinselliğe insan hakları kılıfı altında destek verenler, bugün aleyhlerine olan hiçbir fikre hoşgörü göstermemektedirler. Zorunlu üyesi olduğumuz Van Barosunun temel görevinin yaşamış olduğumuz pandemi sürecinde daha fazla ağırlaşan avukat ve stajyer avukatların mesleki sorunlarına çözüm üretmek olduğunu hatırlatırız. Farklı inanç ve düşünceden üyeleri bulunan baronun sadece belli bir kesimin fikrini meslek odasına yansıtması başta Van Barosu avukatlarını hiçe saymaktır. Ankara Barosunun islamofobik unsurlar içeren basın açıklamasına karşı, meslektaşlarımızın büyük çoğunluğunun da katılmadığına inandığımız Van Barosu yönetimi tarafından yapılan destek açıklamasını kabul etmediğimizi saygılarımızla kamuoyuna bildiririz" denildi. - VAN

Kaynak: İHA